¡Pilas! Perfil falso de la Secretaría de Hacienda de Bogotá está estafando a ciudadanos

Bogotá D.C

La Secretaría de Hacienda de Bogotá identificó la existencia de una página en Facebook y una línea en WhatsApp falsa llamada Secretaría Virtual de Impuestos con el número 311 247 6081, que estarían siendo utilizados para engañar a los contribuyentes.

Los ciudadanos ya han reportado a la entidad que han sido contactados a través de esos medios con mensajes para que entreguen información personal o a realicen trámites fraudulentos.

Recomendaciones

Verificación de trámites: Todos los trámites ante la Secretaría son gratuitos. Los ciudadanos deben desconfiar de cualquier cobro por servicios que no tienen costo.

Uso de canales oficiales: Ingrese siempre desde el sitio web oficial www.haciendabogota.gov.co, evite guardar enlaces externos o acceder por buscadores. Allí podrá consultar los canales de atención y las redes sociales oficiales.

Prevención de fraudes: En el sitio web de la entidad encontrará una sección para identificar posibles fraudes, con información sobre las modalidades más comunes y las acciones que debe seguir en caso de recibir una comunicación sospechosa.

Nunca cita a los contribuyentes a lugares externos. La atención presencial se realiza únicamente en los puntos oficiales de la entidad.

Canales oficiales:

Las cuentas oficiales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá están verificadas y se identifican como @HaciendaBogota en Facebook, X, YouTube, Instagram y LinkedIn. Cualquier otro perfil diferente a estos no corresponde a la entidad.

Los mensajes oficiales enviados por correo electrónico provienen únicamente de la dirección cobrohacienda@shd.gov.co.

La atención telefónica se realiza exclusivamente a través de las siguientes líneas celulares oficiales: +57 3006426227, +57 3022944803, +57 3022944587, +57 3012092420, +57 3019256979.

Los contribuyentes también pueden resolver inquietudes a través del asistente virtual NOVHA en el WhatsApp 305 797 8600 o en los puntos de atención especializados de Plaza de las Américas, Calle 114 con Carrera 19 y en la Red CADE.