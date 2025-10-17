Exsenador Ferro enfrentará juicio por posible apropiación del sueldo a un miembro de su UTL

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ratificó el llamado a juicio contra Carlos Ferro Solanilla, exsenador del Partido de la U y exviceministro.

Bajo resolución de acusación en su contra, los magistrados confirmaron el delito de concusión al considerar que, al parecer, el exviceministro exigió parte del salario de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, para cubrir sus aportes a salud y pensión.

Lea también: La decisión de intervenir en las tomas de ministerios es del Gobierno Nacional: alcalde Galán

El exsenador Ferro había solicitado la nulidad del proceso, argumentando supuestas irregularidades y violaciones a su derecho al debido proceso, sin embargo, la Sala determinó que no se encontraron fallas ni afectaciones a sus garantías procesales. El proceso tiene pruebas de transferencias realizadas en los años 2009 y 2010.

Con esta decisión, el caso fue remitido a la Sala de Primera Instancia, donde se llevará a cabo el juicio y una vez recibido el expediente, se realizará el reparto, la audiencia preparatoria y posteriormente el juicio público.