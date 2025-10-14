Resultados ICFES 2025: ¿Qué carrera puede estudiar con su puntaje?

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, conocido popularmente como ICFES, es una entidad conectada al Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El objetivo de esta, es evaluar la educación de todo el territorio colombiano.

Esto lo realizan a través de pruebas estandarizadas dónde sus preguntas abarcan los conceptos básicos que se estudian durante todo el colegio, razón por la que cada estudiante que está cursando el último grado del colegio (Curso 11) debe presentar este examen. Partiendo de su desempeño en la prueba podrá acceder a distintos beneficios para su carrera profesional.

¿Qué carrera puedo estudiar con mi puntaje del ICFES?

Cabe resaltar que el puntaje que el estudiante obtenga en la prueba ICFES puede influir en la admisión no solo de la universidad, sino también de la carrera. Puesto que, usualmente, cada centro de estudio ha de establecer un puntaje diferente, de esta manera cada facultad establece una lista de criterios para evaluar las pruebas.

Sin embargo, la plataforma de la institución ‘Univérsate’ que se encarga de la preparación de estudiantes para presentar exámenes de admisión a universidades y las pruebas ICFES, indica que, a modo de referencia, se ha de considerar un puntaje bueno si este se encuentra por encima de los 300 puntos.

A continuación, encontrará una lista de un rango estimado de puntaje ICFES que necesitaría para encontrar a una carrera específica.

Medicina : 390 – 480

: 390 – 480 Ingeniería : 320 – 420

: 320 – 420 Derecho : 280 – 380

: 280 – 380 Administración : 270 – 370

: 270 – 370 Psicología : 260 – 360

: 260 – 360 Comunicación : 260 – 350

: 260 – 350 Educación : 240 – 340

: 240 – 340 Artes: 230 – 330

¿Qué pasa si me va mal en el ICFES?

Tras los resultados, varios estudiantes suelen tener una preocupación sobre su puntaje, ya que, puede que no sea el deseado, sin embargo, si en su momento le va mal en el ICFES eso no quiere decir que vaya a perder el año del colegio, esta calificación no se tiene en cuenta.

No obstante, si en su momento le va mal en la prueba ICFES, no podrá acceder a beneficios del estado o en su momento pueden negarle la postulación a una carrera, pero no se preocupe, en Colombia, hay instituciones de educación superior que no exigen puntaje, incluso tiene la opción de volver a presentar el examen.

Universidades que no exigen puntaje ICFES

Cabe resaltar que, si bien es importante tener un puntaje bueno en ICFES, en el territorio colombiano existen algunas universidades que no han de tener presente el porcentaje de la prueba, puesto que, en su proceso de selección, han de aplicar nuevos mecanismos como son exámenes enfocados netamente en la carrera.

Estas son algunas universidades que no exigen un puntaje ICFES mínimo, según el portal de ‘Univérsate’

Universidad Nacional

Universidad de Antioquia

Universidad de Cartagena

Universidad del Norte (Barranquilla)