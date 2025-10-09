Ranking mundial destacó las cinco mejores universidades de Colombia: la cuarta está fuera de Bogotá

Muchas universidades de Colombia logran posicionarse entre las mejores de Latinoamérica a raíz de aspectos como su calidad de educación, el nivel de empleabilidad de sus egresados y la producción investigativa de sus artículos. Esto les permite estar a la altura de algunas instituciones de países como México, Argentina, Brasil o Chile.

Por otra parte, hay varias instituciones que cuentan con un mayor prestigio con respecto a otras debido a su infraestructura y a su oferta académica. Además, cuentan con una buena planta de docentes que se encargan de formar a los próximos profesionales en el país.

Estos aspectos fueron tenidos en cuenta por la firma Uniranks, quien elaboró un ranking de las mejores universidades de Colombia. En esta oportunidad, los tres primeros lugares los ocupan aquellas que tienen sede en Bogotá. Mientras que en el top-10 se encuentran otras ubicadas en Medellín, Cali y Barranquilla.

¿Cuál es la mejor universidad de Colombia, según Uniranks?

De acuerdo al listado presentado por Uniranks, el primer lugar le corresponde a la Universidad de Los Andes, la cual obtuvo la calificación más alta en Colombia con una puntuación de 86,52. Por otra parte, se encuentra en el noveno lugar de Latinoamérica y el número 360 en el mundo.

“La universidad prioriza la participación comunitaria y la innovación, brindando a los estudiantes oportunidades para aplicar sus conocimientos en situaciones reales. Su vibrante vida universitaria y su diverso alumnado crean un entorno enriquecedor para el crecimiento personal y académico", explica la firma.

La siguiente que se encuentra en el ranking es la Universidad Nacional, la cual recibió una calificación final de 83.33 puntos que le permite ubicarse entre las 15 primeras de América Latina: “Es reconocida por sus diversos programas académicos e iniciativas de investigación, especialmente en ciencias sociales e ingeniería”, explica Uniranks.

Por otra parte, el podio de este listado lo completa la Universidad Javeriana, con una calificación de 82,34 puntos para estar entre las 20 mejores clasificadas de la región gracias a sus programas enfocados en las ciencias sociales y humanidades.

¿Qué otras universidades fueron destacadas en el ranking de Uniranks?

Por debajo de las tres anteriormente mencionadas, se encuentra la Universidad de Antioquia, la cual es además la primera del listado que no está en Bogotá. Su calificación final es de 80,08 puntos gracias a su buen nivel académico en campos como la salud o las ciencias sociales.

Por último, la Universidad del Rosario, también ubicada en Bogotá, completa las cinco primeras casillas tras haber obtenido un total de 76,11 unidades. Sin embargo, no logró clasificar entre las mejores 1.000 a nivel global, tal como sí sucedió en los casos anteriores.

Ranking de las mejores universidades de Colombia