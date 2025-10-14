Universidades públicas que no piden ICFES en Bogotá, Medellín y Cali: Carreras que puede estudiar

En Colombia, la mayoría de universidades públicas solicita la Prueba Saber 11 (ICFES) como requisito para ingresar, pero no todas imponen un puntaje mínimo obligatorio. En Bogotá, Medellín y Cali existen instituciones que mantienen procesos de admisión enfocados en evaluaciones internas o criterios propios.

En la capital de Colombia, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia exige haber presentado el ICFES únicamente como comprobante, ya que su proceso de admisión se basa en un examen propio.

De manera similar, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas permite la inscripción sin un puntaje general mínimo, aunque ciertos programas, como Enfermería, sí establecen requisitos específicos de resultado.

Por otra parte, la Universidad Pedagógica Nacional solicita la prueba Saber 11 como requisito formal, pero no condiciona el ingreso a un puntaje determinado. Estos enfoques reflejan una tendencia a priorizar las competencias y el desempeño individual del aspirante más allá de una sola prueba estandarizada, promoviendo un acceso más equitativo a la educación superior pública.

¿Qué opciones existen en Medellín para quienes no tienen un alto puntaje en el Saber 11?

En Medellín, la Universidad de Antioquia suprimió oficialmente la exigencia de un puntaje mínimo en la Prueba Saber 11 (ICFES), lo que facilita el acceso a quienes cumplan con los demás requisitos de inscripción.

En la actualidad, se requiere haber presentado el examen, sin que el resultado determine la admisión. Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, mantiene el mismo modelo aplicado en Bogotá.

Por ende, su proceso de selección se centra en exámenes y evaluaciones internas diseñadas por la propia institución, sin depender del puntaje obtenido en la prueba estatal. Estas políticas buscan garantizar una admisión más equitativa, reconociendo el potencial académico de los aspirantes más allá de una evaluación estandarizada.

De esta manera, Medellín también se consolida como una ciudad que impulsa la inclusión educativa en el ámbito público, ofreciendo oportunidades a jóvenes de diversos contextos que aspiran a formarse en universidades de excelencia sin que un puntaje único limite su ingreso o desarrollo académico.

¿Y qué sucede en Cali con las universidades públicas?

En Cali, la Universidad del Valle incorpora los resultados de la Prueba Saber 11 (ICFES) dentro de su proceso de selección, pero como en los casos anteriores no exige un puntaje mínimo general para la inscripción.

Asimismo, cada programa académico establece sus propios puntajes de referencia, lo que permite que los aspirantes puedan postularse incluso sin obtener resultados altos, siempre que cumplan los demás criterios definidos en cada convocatoria.

Esta flexibilidad denota una visión más amplia de la admisión universitaria, en la que se valoran las capacidades, intereses y desempeño global del estudiante más allá de una sola medición estandarizada.

Finalmente, cabe acotar que universidades públicas de Bogotá, Medellín y Cali coinciden en un principio común, el ICFES continúa siendo un requisito formal de ingreso, pero no constituye una barrera definitiva ni una medida absoluta de mérito académico.