Bancolombia anuncia apertura de inscripciones para el fondo de educación 100% paga para jóvenes
‘rumBo’ es un fondo de inversión en educación que cubre el 100% de la matrícula del programa académico que curse el beneficiario.
Bancolombia anunció que hasta el próximo 24 de noviembre de 2025 estarán abiertas las inscripciones a rumBo, un programa de la Fundación Bancolombia que le brinda a jóvenes de sectores rurales la oportunidad de cursar una carrera técnica, tecnológica o profesional.
Este es un fondo de inversión que cubre 100% de la matricula del programa académico del beneficiario, siempre y cuando los estudios se realicen en las instituciones de educación superior aliadas a Fundación Bancolombia.
Quienes logren acceder a este beneficio contarán con un beneficio económico semestral de $3,1 millones; el propósito es que el estudiante pueda cubrir los gastos generados. Adicionalmente, se incluye una oferta complementaria y programas de mentorías personalizadas en empleabilidad, emprendimiento, liderazgo, entre otras.
El programa beneficia a jóvenes de 155 municipios priorizados de Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, La Guajira, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Vichada y Valle del Cauca.
Gracias al compromiso de los beneficiarios y al respaldo de la Fundación Bancolombia, en 2025 el fondo ha invertido$5.800 millones en educación para los territorios priorizados.
“Los jóvenes en la ruralidad están llenos de metas y sueños, necesitan oportunidades que les permitan estudiar, emplearse, emprender y cumplir sus objetivos. Ellos no son solo el futuro, son el presente para impulsar el tejido productivo del país”, afirmó María Camila Osorio, directora ejecutiva de la Fundación Bancolombia.
“Las ofertas de los programas no solo están en el agro, sino en sectores como tecnología, turismo, servicios, alimentos, ingenierías, que les permitan potenciar sus habilidades para seguir construyendo un campo lleno de oportunidades y potenciar el desarrollo sostenible en las regiones”, concluyó Osorio.
Términos y condiciones:
- Jóvenes rurales desde los 16 hasta 35 años.
- Debe estar viviendo en los últimos dos años, o haber sido graduado de bachiller en uno de los municipios priorizados por esta convocatoria.
- No puede postularse a un programa de formación si ya tiene un título para el mismo nivel educativo al que se quiere postular.
- Si es seleccionado y se postuló para iniciar desde primer semestre de un programa académico priorizado por el fondo, pero no fue admitido por la Institución Educativa, no podrás continuar.
- Si eres seleccionado y te postulaste para continuar tus estudios, pero la Institución educativa no autoriza tu continuidad académica en 2026-1, no continuarás el proceso.
- Contar con uno de los siguientes certificados: Pertenencia a grupo A, B o C del SISBÉN. Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas. Documento de autorreconocimiento como miembro de un grupo étnico, certificado por el Ministerio del Interior.