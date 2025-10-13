Bancolombia anuncia apertura de inscripciones para el fondo de educación 100% paga para jóvenes

Becas en el exterior 2025: convocatorias abiertas para estudiantes bogotanos ¿Cómo acceder? Foto de Getty Images / DMP

Bancolombia anunció que hasta el próximo 24 de noviembre de 2025 estarán abiertas las inscripciones a rumBo, un programa de la Fundación Bancolombia que le brinda a jóvenes de sectores rurales la oportunidad de cursar una carrera técnica, tecnológica o profesional.

Este es un fondo de inversión que cubre 100% de la matricula del programa académico del beneficiario, siempre y cuando los estudios se realicen en las instituciones de educación superior aliadas a Fundación Bancolombia.

Quienes logren acceder a este beneficio contarán con un beneficio económico semestral de $3,1 millones; el propósito es que el estudiante pueda cubrir los gastos generados. Adicionalmente, se incluye una oferta complementaria y programas de mentorías personalizadas en empleabilidad, emprendimiento, liderazgo, entre otras.

El programa beneficia a jóvenes de 155 municipios priorizados de Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, La Guajira, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Vichada y Valle del Cauca.

Gracias al compromiso de los beneficiarios y al respaldo de la Fundación Bancolombia, en 2025 el fondo ha invertido$5.800 millones en educación para los territorios priorizados.

“Los jóvenes en la ruralidad están llenos de metas y sueños, necesitan oportunidades que les permitan estudiar, emplearse, emprender y cumplir sus objetivos. Ellos no son solo el futuro, son el presente para impulsar el tejido productivo del país”, afirmó María Camila Osorio, directora ejecutiva de la Fundación Bancolombia.

“Las ofertas de los programas no solo están en el agro, sino en sectores como tecnología, turismo, servicios, alimentos, ingenierías, que les permitan potenciar sus habilidades para seguir construyendo un campo lleno de oportunidades y potenciar el desarrollo sostenible en las regiones”, concluyó Osorio.

