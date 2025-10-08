Esta es la carrera mejor pagada en Colombia, pero que pocos la estudian: gana más de $3 millones

Actualmente, Colombia cuenta con una amplia variedad de programas distribuidos en cada una de las universidades registradas en el SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Algunos de los más comunes son derecho, psicología, administración de empresas o ingeniería de sistemas debido a la gran demanda que tienen en el mercado laboral.

Esta misma razón hace que otras carreras universitarias no sean tan populares en las grandes ciudades del país. Sin embargo, son bastante populares en otras regiones ante las necesidades que hay en los sectores productivos. Además, estos dejan grandes ganancias a quienes se dedican a esta clase de funciones.

De hecho, un estudio realizado por el Politécnico Grancolombiano determinó que la ingeniería en ciencia de datos se encuentra entre las carreras de pregrado mejor pagadas en Colombia. Pese a ello, no es bien conocida debido a que pocas universidades cuentan con ella dentro de su oferta académica.

¿Qué es la ingeniería en ciencia de datos?

La ingeniería en ciencia de datos es una rama del conocimiento que busca recolectar, procesar, analizar grandes volúmenes de datos y extraer valor de ellos para crear modelos predictivos. De esta manera, las organizaciones podrán tomar decisiones estratégicas a partir del procesamiento de esta información.

“El ‘nuevo petróleo’ de la era moderna es la información, y los científicos de datos son los encargados de extraer su valor. La Ingeniería en Ciencia de Datos se ha convertido en una de las carreras más demandadas y mejor pagadas gracias a su impacto en la toma de decisiones estratégicas", reseña el Politécnico Grancolombiano.

Por otra parte, la entidad señala que un profesional dedicado a esta profesión puede lograr un promedio salarial cercano a los 3.500.000 pesos al mes, lo que supone un ingreso al año de 42 millones de pesos. Asimismo, requiere una gran responsabilidad al combinar estadística, programación y análisis avanzado para interpretar grandes volúmenes de datos.

¿Qué universidades cuentan con este programa?

Algunas de las universidades que cuentan con la Ingeniería de Ciencia de Datos en Colombia son las siguientes:

Universidad de Los Andes

Universidad Libre

Politécnico Grancolombiano

Universidad Externado de Colombia

ESEIT (Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología)

Universidad EAN

Universidad Santo Tomás

Universidad de La Sabana.

Por otra parte, el precio de esta carrera puede variar dependiendo de la institución en la que desee estudiar el interesado. Este va entre los 4 y los 18 millones de pesos por semestre.

¿Qué otras carreras son las mejor pagadas en Colombia?

Además de Ingeniería en Ciencia de Datos, el Politécnico Grancolombiano realizó un análisis de otras carreras que también se encuentran entre las mejores pagadas en Colombia para el año 2025. Estas son: