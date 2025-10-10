¿Qué puntaje necesita en el ICFES para poder estudiar en la mejor universidad del país? ¿Le alcanza?

Recientemente, fueron publicados los resultados de las pruebas Saber 11, que durante mucho tiempo también fueron conocidas como las pruebas ICFES. Este examen es realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, una institución ligada al Ministerio de Educación Nacional.

Estas pruebas tienen diferentes objetivos, dentro de los cuales, se encuentra el medir las competencias básicas que obtienen todos los estudiantes a nivel nacional durante su vida escolar. Además, estas pruebas usualmente son solicitadas por las instituciones de educación superior durante los procesos de admisión a estudiantes.

Acceso a educación superior en Colombia

Según el Ministerio de Educación, cerca del 45,94% de los estudiantes del país, pueden hacer una transición inmediata entre el colegio y la educación superior. Por lo que luego de presentar las pruebas Saber 11, los estudiantes deben empezar a elegir tanto el pregrado que desean realizar, como la institución en la que lo estudiarán.

Usualmente, dentro de los motivos que evalúan los estudiantes para escoger una universidad, se tratan razones como la economía, la ubicación, el prestigio, la reputación frente a contratadores, entre otros. Pues a pesar de que a muchas personas les gustaría entrar a la mejor institución educativa del país, hay diferentes aspectos a considerar antes de tomar dicha decisión.

¿Cuál es la mejor universidad de Colombia?

Según diferentes estudios, tanto a nivel nacional como internacional, la mejor universidad del país es la Universidad de Los Andes, reconocida en toda Latinoamérica por sus diversos programas académicos e iniciativas de investigación, como aseguró Uniranks.

Sin embargo, esta universidad también es conocida por ser la más costosa del país, pues para el año 2026, el costo de cualquiera de sus programas de pregrado, se estableció en $25.460.000, esto, excluyendo la carrera de medicina, que cada semestre tiene un valor de $36.230.000.

Ahora, en caso de que desee ingresar a alguno de los programas ofrecidos y cuente con los recursos o alguna beca, aún debe considerar si el puntaje que obtuvo en las pruebas Saber 11, es suficiente para ser admitido por la universidad.

Puntaje necesario en las Pruebas Saber 11 para ingresar a la Universidad de Los Andes

Los puntajes de corte, que se encuentran en la página web de aspirantes de la Universidad de Los Andes, son los siguientes:

Administración – 310 puntos

puntos Arquitectura – 300 puntos

puntos Diseño – 300 puntos

puntos Arte – 300 puntos

puntos Historia del Arte – 300 puntos

puntos Literatura – 300 puntos

puntos Música – 300 puntos

puntos Narrativas Digitales – 300 puntos

puntos Biología – 310 puntos

puntos Física – 310 puntos

puntos Geociencias – 310 puntos

puntos Matemáticas – 310 puntos

puntos Microbiología – 310 puntos

puntos Química – 310 puntos

puntos Derecho – 300 puntos

puntos Economía – 310 puntos

puntos Licenciatura en Artes – 300 puntos

puntos Licenciatura en Biología – 300 puntos

puntos Licenciatura en Educación Infantil – 300 puntos

puntos Licenciatura en Filosofía – 300 puntos

puntos Licenciatura en Física – 300 puntos

puntos Licenciatura en Historia – 300 puntos

puntos Licenciatura en Matemáticas – 300 puntos

puntos Licenciatura en Química – 300 puntos

puntos Estudios Dirigidos – 300 puntos

puntos Antropología – 300 puntos

puntos Ciencia Política – 300 puntos

puntos Filosofía – 300 puntos

puntos Historia – 300 puntos

puntos Lenguas y Cultura – 300 puntos

puntos Psicología – 300 puntos

puntos Estudios Globales – 300 puntos

puntos Ingeniería Ambiental – 310 puntos

puntos Ingeniería Biomédica – 310 puntos

puntos Ingeniería Civil – 310 puntos

puntos Ingeniería de Sistemas y Computación – 310 puntos

puntos Ingeniería Eléctrica – 310 puntos

puntos Ingeniería Electrónica – 310 puntos

puntos Ingeniería Industrial – 310 puntos

puntos Ingeniería Mecánica – 310 puntos

puntos Ingeniería Química – 310 puntos

puntos Ciencia de Datos – 310 puntos

puntos Medicina – 350 puntos

Sin embargo, los programas de Música, Psicología y Medicina, poseen especificaciones adicionales. Para Música, existe una prueba adicional, donde se demuestre la aptitud para el programa.

Por otro lado, para Medicina y Psicología, los cupos tienen restricciones por ley, además de ser limitados, por tanto, la institución se reserva el derecho de cerrar el proceso de admisión en cualquier momento.

