¿Qué puntaje necesita en el ICFES para poder estudiar en la mejor universidad del país? ¿Le alcanza?
Si cuenta con los recursos o con alguna beca para estudiar en la mejor universidad del país, debe conocer el puntaje mínimo del ICES, que exige la institución en su proceso de admisión
Recientemente, fueron publicados los resultados de las pruebas Saber 11, que durante mucho tiempo también fueron conocidas como las pruebas ICFES. Este examen es realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, una institución ligada al Ministerio de Educación Nacional.
Estas pruebas tienen diferentes objetivos, dentro de los cuales, se encuentra el medir las competencias básicas que obtienen todos los estudiantes a nivel nacional durante su vida escolar. Además, estas pruebas usualmente son solicitadas por las instituciones de educación superior durante los procesos de admisión a estudiantes.
Acceso a educación superior en Colombia
Según el Ministerio de Educación, cerca del 45,94% de los estudiantes del país, pueden hacer una transición inmediata entre el colegio y la educación superior. Por lo que luego de presentar las pruebas Saber 11, los estudiantes deben empezar a elegir tanto el pregrado que desean realizar, como la institución en la que lo estudiarán.
Usualmente, dentro de los motivos que evalúan los estudiantes para escoger una universidad, se tratan razones como la economía, la ubicación, el prestigio, la reputación frente a contratadores, entre otros. Pues a pesar de que a muchas personas les gustaría entrar a la mejor institución educativa del país, hay diferentes aspectos a considerar antes de tomar dicha decisión.
¿Cuál es la mejor universidad de Colombia?
Según diferentes estudios, tanto a nivel nacional como internacional, la mejor universidad del país es la Universidad de Los Andes, reconocida en toda Latinoamérica por sus diversos programas académicos e iniciativas de investigación, como aseguró Uniranks.
Sin embargo, esta universidad también es conocida por ser la más costosa del país, pues para el año 2026, el costo de cualquiera de sus programas de pregrado, se estableció en $25.460.000, esto, excluyendo la carrera de medicina, que cada semestre tiene un valor de $36.230.000.
Ahora, en caso de que desee ingresar a alguno de los programas ofrecidos y cuente con los recursos o alguna beca, aún debe considerar si el puntaje que obtuvo en las pruebas Saber 11, es suficiente para ser admitido por la universidad.
Puntaje necesario en las Pruebas Saber 11 para ingresar a la Universidad de Los Andes
Los puntajes de corte, que se encuentran en la página web de aspirantes de la Universidad de Los Andes, son los siguientes:
- Administración – 310 puntos
- Arquitectura – 300 puntos
- Diseño – 300 puntos
- Arte – 300 puntos
- Historia del Arte – 300 puntos
- Literatura – 300 puntos
- Música – 300 puntos
- Narrativas Digitales – 300 puntos
- Biología – 310 puntos
- Física – 310 puntos
- Geociencias – 310 puntos
- Matemáticas – 310 puntos
- Microbiología – 310 puntos
- Química – 310 puntos
- Derecho – 300 puntos
- Economía – 310 puntos
- Licenciatura en Artes – 300 puntos
- Licenciatura en Biología – 300 puntos
- Licenciatura en Educación Infantil – 300 puntos
- Licenciatura en Filosofía – 300 puntos
- Licenciatura en Física – 300 puntos
- Licenciatura en Historia – 300 puntos
- Licenciatura en Matemáticas – 300 puntos
- Licenciatura en Química – 300 puntos
- Estudios Dirigidos – 300 puntos
- Antropología – 300 puntos
- Ciencia Política – 300 puntos
- Filosofía – 300 puntos
- Historia – 300 puntos
- Lenguas y Cultura – 300 puntos
- Psicología – 300 puntos
- Estudios Globales – 300 puntos
- Ingeniería Ambiental – 310 puntos
- Ingeniería Biomédica – 310 puntos
- Ingeniería Civil – 310 puntos
- Ingeniería de Sistemas y Computación – 310 puntos
- Ingeniería Eléctrica – 310 puntos
- Ingeniería Electrónica – 310 puntos
- Ingeniería Industrial – 310 puntos
- Ingeniería Mecánica – 310 puntos
- Ingeniería Química – 310 puntos
- Ciencia de Datos – 310 puntos
- Medicina – 350 puntos
Sin embargo, los programas de Música, Psicología y Medicina, poseen especificaciones adicionales. Para Música, existe una prueba adicional, donde se demuestre la aptitud para el programa.
Por otro lado, para Medicina y Psicología, los cupos tienen restricciones por ley, además de ser limitados, por tanto, la institución se reserva el derecho de cerrar el proceso de admisión en cualquier momento.
