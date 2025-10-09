¡ICFES gratis!: nuevo proyecto de ley elimina pago para estudiantes de Sisben IV y otros beneficios

Buenas noticias para los estudiantes de todo el país. El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 013 de 2024, que busca eliminar el pago de los exámenes de Estado del ICFES para los jóvenes de menores recursos.

La iniciativa, presentada por la senadora Claudia Pérez Giraldo y con ponencia del senador Julio Alberto Elías Vidal, establece la gratuidad total en la inscripción a las pruebas ICFES Pre Saber, Saber 11° y la Validación del Bachillerato, siempre que los estudiantes pertenezcan a los grupos A, B o C del Sisbén IV.

Senado aprueba proyecto que elimina el pago del ICFES: esto pasará con usuarios del Sisbén IV

Según el ponente, esta medida beneficiará a miles de jóvenes colombianos que cada año enfrentan dificultades para pagar el costo del examen, que actualmente puede superar los $130.000 dependiendo del tipo de colegio y la condición del aspirante.

“Con esta aprobación avanzamos en garantizar que el acceso a la educación superior no tenga barreras económicas para miles de jóvenes. Seguimos comprometidos con una Colombia con más oportunidades y equidad”, destacó el senador Elías Vidal en el debate.

¿Cuánto se ahorran las familias al no pagar el ICFES?

Hasta ahora, los estudiantes de colegios públicos pagaban alrededor de $68.000 por presentar el examen Saber 11°, mientras que los de colegios privados con pensiones más altas pagaban entre $114.000 y $136.000. Los bachilleres graduados también debían pagar tarifas mayores, especialmente si presentaban el examen por segunda o tercera vez.

Con este proyecto, todas esas tarifas desaparecerán para los jóvenes que estén debidamente registrados en el Sisbén IV dentro de los grupos A, B o C, que representan los sectores de población con menores ingresos o en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Educación, el ICFES y el Departamento Nacional de Planeación deberán coordinar la verificación de los beneficiarios y garantizar la cobertura presupuestal para implementar la medida una vez sea sancionada como ley.

“Esta no es solo una decisión económica, sino un paso hacia la equidad educativa. El examen ICFES es el punto de partida para ingresar a la universidad, y no debe ser un obstáculo por falta de dinero”, subrayó la senadora Pérez Giraldo, autora de la propuesta.

El proyecto contempla que los recursos para cubrir los costos de aplicación y procesamiento de las pruebas saldrán del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Educación. El ICFES, por su parte, seguirá siendo el encargado de la organización técnica, logística y evaluación de los exámenes, sin afectar su independencia ni la calidad de los procesos.

¿Qué puntaje es bueno en el ICFES?

El puntaje global del examen ICFES Saber 11° se mide en una escala de 0 a 500 puntos, y la interpretación depende de los objetivos de cada estudiante.

Un puntaje superior a 250 ya se considera por encima del promedio teórico nacional.

ya se considera por encima del promedio teórico nacional. En 2024, el promedio global nacional fue de 259 puntos , por lo que obtener más de esa cifra indica un rendimiento sobresaliente.

fue de , por lo que obtener más de esa cifra indica un rendimiento sobresaliente. Para acceder a becas como Generación E , se recomienda un puntaje de 345 o más .

, se recomienda un . Las universidades más exigentes y programas como Medicina suelen requerir entre 360 y 400 puntos .

y . Los mejores puntajes del país (más de 400 puntos) pueden optar por reconocimientos como la Distinción Andrés Bello.

Además del puntaje total, el percentil, los niveles de desempeño por área y el nivel de inglés son indicadores clave para evaluar los resultados.