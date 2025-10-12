Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras triunfo de América y derrota del Tolima

Los jugadores del América festejan uno de los goles ante La Equidad / Colprensa.

La fecha 15 de la Liga colombiana comenzó este sábado con dos compromisos. A primera hora Deportes Tolima recibió a Envigado; mientras que a segunda hora, América se enfrentó en el estadio Pascual Guerrero a La Equidad.

La jornada se extenderá hasta el próximo miércoles, cuando Millonarios estará visitando en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pereira.

Tolima 1-2 Envigado

En el estadio Manuel Murillo Toro, el ya descendido Envigado sorprendió al Deportes Tolima, derrotándolo 1-2. Los goles del equipo antioqueño fueron obra de Rubio España, de penalti, y de William Hurtado; por el local convirtió Mauricio González.

América 3-2 La Equidad

En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali derrotó 3-2 a La Equidad. Los goles del equipo vallecaucano fueron obra de Adrián Ramos, Jean Pestaña y Yojan Garcés; por los bogotanos marcaron Juan David Valencia y Eduard Banguero.

Tabla de posiciones