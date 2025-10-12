Liga Colombiana

🔴EN VIVO | Santa Fe Vs. Llaneros, por la fecha 15 de la Liga: siga la transmisión del juego

El duelo en el estadio El Campín podría definir la suerte de ambos equipos al interior del grupo de los ocho.

Omar Fernández Frasica celebrando su anotación ante Equidad / Independiente Santa Fe

Laura Reina

Caracol Radio
