🔴EN VIVO | Santa Fe Vs. Llaneros, por la fecha 15 de la Liga: siga la transmisión del juego

En el primer compromiso de este domingo en la Liga Colombiana, <b>se enfrentarán Independiente Santa Fe y Llaneros</b> en el estadio Nemesio Camacho El Campín, juego válido por la fecha 15 del FPC. Se prevé un duelo de rivales directos por un cupo a los cuadrangulares finales, ya que entre los dos tienen solo un punto de diferencia. El actual campeón busca ratificar su lugar dentro del grupo de los ocho. <b>Los bogotanos se ubican en la séptima posición con 20 unidades y partido menos</b>, bajo la dirección técnica de <b>Francisco ‘Pacho’ López,</b> tras la salida del uruguayo <b>Jorge Bava</b>, hace menos de un mes. Este plantel presenta una baja sensible, el arquero titular<b> Andrés Mosquera Marmolejo</b>, por una lesión muscular.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/10/independiente-santa-fe-confirmo-lesion-de-titular-clave-en-titulo-de-liga-colombia-2025-1/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/10/independiente-santa-fe-confirmo-lesion-de-titular-clave-en-titulo-de-liga-colombia-2025-1/"><b>Independiente Santa Fe confirmó lesión de titular clave en título de Liga Colombia 2025-1</b></a><b>Santa Fe no juega hace 11 días,</b> tras quedar eliminados ante DIM en los cuartos de final de la Copa Colombia. Ya que en la jornada anterior de la <b>Liga Colombiana</b>, su compromiso tuvo que ser aplazado por un concierto en el <b>Atanasio Girardot</b>, cuando se debía enfrentar al mismo rival. Por su parte, <b>Llaneros salió del grupo de los ocho primeros</b>, pero se ubica en la decimoprimera posición con 19 unidades, por lo que los deja como rivales directos en la lucha por un cupo a la siguiente fase del campeonato. Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/10/12/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-quedo-tras-triunfo-de-america-y-derrota-del-tolima/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/12/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-quedo-tras-triunfo-de-america-y-derrota-del-tolima/"><b> Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras triunfo de América y derrota del Tolima</b></a>El historial de encuentros entre estos dos equipos es muy corto, es apenas de tres partidos en toda la historia. El más reciente fue en el semestre anterior, donde l<b>os santafereños se quedaron con el triunfo,</b> con anotación de Daniel Torres.