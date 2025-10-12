🔴Alianza vs. Junior por la fecha 15 de la Liga Colombiana en VIVO: siga acá el minuto a minuto

En la jornada dominical se enfrentarán <b>Alianza y Junior de Barranquilla, por el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Colombiana,</b> en el estadio Armando Maestre Pavajeau. En un duelo donde ambos equipos saldrán en busca de la victoria, pero con objetivos diferentes. El equipo local de momento está en la décima posición con 20 unidades, mismas que Santa Fe, que es octavo. <b>Necesita hacerse fuerte en casa y tratar de asegurar un triunfo,</b> para aspirar a tener un cupo dentro del grupo de los ocho de cara a los cuadrangulares de fin de año.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/05/junior-vs-tolima-en-vivo-siga-la-transmision-de-este-partidazo-por-la-fecha-14-de-la-liga/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/05/junior-vs-tolima-en-vivo-siga-la-transmision-de-este-partidazo-por-la-fecha-14-de-la-liga/"><b>Tolima sorprende a Junior y le propina nueva derrota en casa: Resumen del partido</b></a><b>Junior, por su parte, pelea el liderato en la punta de la tabla, </b>es segundo del campeonato colombiano con 25 unidades. El equipo barranquillero viene de caer, en propia casa ante Tolima, en la jornada anterior.