🔴 Pereira Vs. Millonarios: Siga EN VIVO la transmisión del partido por la fecha 15 de la Liga

Pereira y Millonarios se enfrentan en el estadio Hernán Ramírez.

Deportivo Pereira y Millonarios cierran la fecha 15 de la Liga colombiana este miércoles en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El compromiso se disputa a partir de las 6:30PM.

El equipo de casa, pese a atravesar un difícil momento administrativo y deportivo, conserva chances de clasificar los cuadrangulares finales. Los dirigidos por Rafael Dudamel suman 15 puntos y se ubican en la casilla 16 de la tabla.

Pereira no gana un partido por el campeonato local desde hace siete fechas. La última vez que sumó los tres puntos fue el pasado 14 de agosto, cuando derrotó 2-1 al América de Cali.

Millonarios, por su parte, está en la posición 14 del campeonato con 17 puntos. Un triunfo le permitiría igualar los 20 puntos del octavo puesto. Por lo que ganar se hace fundamental esta tarde.

Los azules, que recuperaron para este compromiso a su capitán, David Mackalister Silva, vienen de derrotar 2-1 al América en la pasada jornada, resultado que los impulsó en la lucha por llegar a los ocho.

