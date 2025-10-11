EN VIVO: América de Cali vs. La Equidad por la fecha 15 de la Liga Colombiana

¡Arrancó la fecha 15 de la Liga Colombiana! América y La Equidad cerrarán la jornada sabatina. El partido se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 7:30 de la noche. El equipo vallecaucano quiere quedarse con los tres puntos para acercarse a los ocho mejores.

El Escarlata ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco partidos. Con este resultado se encuentra fuera de la zona de clasificación, pues se sitúa en la casilla 17 con 14 unidades.

Por otro lado, los Aseguradores no han tenido un buen desempeño, ya que se ubican en el último puesto de la tabla tras perder todos los partidos de las últimas cinco jornadas.

