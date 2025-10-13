🔴EN VIVO | Once Caldas vs. Medellín por la fecha 15 de la Liga Colombiana: siga ACÁ la transmisión

En la jornada dominical se vivirá uno de los duelos más atractivos de la <b>fecha 15 por la Liga Colombiana</b>. En el estadio Palogrande de Manizales, se enfrentarán <b>Once Caldas e Independiente Medellín</b>, ambos en busca de una victoria que mejore su posición en la tabla. Los dirigidos por<b> Hernán Darío Herrera</b>, vienen de menos a más en la Liga Colombiana, en 14 fechas jugadas han ganado cinco encuentros, empatado cuatro y perdido cinco, rendimiento que lo ubica <b>decimoprimero con 19 puntos,</b> muy cerca del octavo que es Santa Fe con 20. En su compromiso más reciente, le ganaron 1-0 a Equidad en condición de visitantes, con anotación de <b>Jerson Malagón.</b>Le podría interesar:<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/09/once-caldas-vs-atletico-nacional-en-vivo-por-cuartos-de-copa-siga-aca-el-minuto-a-minuto-online/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/09/once-caldas-vs-atletico-nacional-en-vivo-por-cuartos-de-copa-siga-aca-el-minuto-a-minuto-online/"><b>Atlético Nacional tomó ventaja ante Once Caldas en cuartos de Copa Colombia</b></a>Por su parte, <b>Medellín es uno de los mejores equipos que juegan en el FPC. </b>Son los subcampeones del semestre anterior y en esta temporada quieren quedarse con el tirulo de fin de año. Se ubican en la quinta posición con 24 puntos, sin embargo,<b> vienen de caer 1-2 ante Águilas Doradas</b> en un partido correspondiente a la jornada 11 del campeonato.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/08/aguilas-doradas-vs-medellin-siga-en-vivo-el-juego-pendiente-por-la-fecha-11-de-la-liga/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/08/aguilas-doradas-vs-medellin-siga-en-vivo-el-juego-pendiente-por-la-fecha-11-de-la-liga/"><b>Medellín cayó en duelo aplazado ante Águilas Doradas por Liga Colombiana</b></a>El encuentro más reciente entre estos dos equipos fue el 19 de abril, durante el semestre anterior, <b>la victoria fue para Independiente Medellín 2-0 </b>con anotaciones de Léider Berrio y Francisco Chaverra.