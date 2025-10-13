Liga Colombiana

🔴EN VIVO | Once Caldas vs. Medellín por la fecha 15 de la Liga Colombiana: siga ACÁ la transmisión

Partido decisivo para el equipo de Manizales en la pelea por un cupo dentro del grupo de los ocho.

DIM vs. Once Caldas por Liga Colombiana 2025-I / @oncecaldasoficial

Laura Reina

Caracol Radio
