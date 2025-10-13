🔴 EN VIVO | Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto en Liga Colombiana: siga acá el minuto a minuto

Deportivo Pasto visita a Águilas Doradas en el desarrollo de la jornada 15 de la Liga Colombiana desde el penúltimo puesto de la tabla de posiciones con 11 unidades, producto de 2 triunfos, 5 empates y 7 derrotas.

El conjunto volcánico viene de igualar con Alianza, y su última victoria fue el 5 de septiembre frente a Boyacá Chicó, mientras que Águilas sumó 10 de los últimos 15 puntos disputados, y llegan al partido después de superar 2-1 a Independiente Medellín.

El partido entre Águilas Doradas y Deportivo Pasto está programado para el domingo 12 de octubre a las 8:30 pm, en el Estadio Alberto Grisales de Antioquia. El juez encargado de impartir justicia es Steven Camargo.

