🔴Tolima vs. Envigado en fecha 15 de Liga Colombiana: siga acá la transmisión EN VIVO
Los tolimenses, dentro del Grupo de los Ocho reciben al recién descendido equipo de la cantera.
En el primer compromiso de la jornada sabatina por el FPC, se enfrentarán Deportes Tolima y Envigado en la fecha 15 de la Liga Colombiana en el estadio Manuel Murillo Toro, siendo esta la oportunidad del equipo local para ir asegurando su eventual clasificación a los cuadrangulares finales.
Tolima llega a este duelo tras haberle ganado 1-0 a Junior de Barranquilla en el Metropolitano, con anotación de Juan Pablo Torres. Se ubican en la sexta posición con 23 puntos, este plantel dirigido por Lucas González viene de menos más en este semestre, sin embargo, el equipo es muy irregular.
Por su parte, Envigado en la jornada anterior sello su perdida de categoría para el 2026, tras caer 1-2 en condición de local ante Bucaramanga, actual líder del campeonato. Los antioqueños son el equipo con peor promedio en la tabla del descenso, debido a los malos resultados deportivos, por eso el próximo año jugará en la B.
El compromiso será en el Estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 3:00 pm.