Vanesa Martin y Camilo se unen en “Maldita mudanza” un tema lleno de sentimiento

Vanesa Martín, la artista española, continúa expandiendo su universo musical y esta vez lo hace de la mano de Camilo, uno de los artistas más queridos y auténticos de la música latina y colombiana.

Juntos presentan “Maldita Mudanza”, una canción que nació de una tarde de inspiración compartida y que refleja la conexión artística inmediata entre ambos intérpretes.

Con una producción sutil y cargada de matices, el tema envuelve al oyente en una atmósfera donde la voz cálida y poderosa de Vanesa se funde con la guitarra y el estilo inconfundible de Camilo.

“Camilo es un ser de luz, me siento muy cómoda con él, pareciera que nos conociéramos de toda la vida. Esta canción surgió de una manera muy orgánica, ya llevábamos varios años con ganas de hacer una canción juntos. Nos encontramos en Miami, hablamos de esa sensación de sentirnos nómadas, tomamos una guitarra y salió esta canción”, comentó Vanesa Martin a Caracol Radio.

El público ha podido ver a Vanesa y Camilo en España cantando juntos una canción de Vanesa y ahora por fin hay un dueto juntos con una canción inédita que se publica justo antes de su gira por Latinoamérica que comienza en México el próximo día 16 de octubre en el Metropolitan.

Gira Casa Mía:

Actualmente Vanesa Martín se encuentra en gira por diferentes ciudades con su tour “Casa Mía” donde expone su más reciente disco que lleva el mismo nombre y donde une sus raíces musicales con sonidos contemporáneos.

“Este disco es un introspectivo, pero al mismo tiempo muy libre en el que me he permitido licencias, es una vuelta a mi raíz a mi identidad y eso me permitió crear algo nuevo, salir de mi zona de confort y no perder mi identidad”, explicó la artista.

En el álbum también hay mano de obra colombiana con el productor Casta, quien también ha trabajado con artistas como Karol G, él le aportó a esta producción musical la mezcla de mundos entre los tradicional y lo más contemporáneo.

Regreso a Colombia:

La artista que se encuentra en gira en este momento estará próximamente presentando en Latinoamérica, específicamente en México con varios conciertos en diversas ciudades, también continúa con fechas en España.

En conversación con Caracol Radio reveló que regresará a Colombia para presentar su nueva música y su más reciente álbum en el mes de mayo. “Pronto vamos a anunciar las fechas, pero en mi agenda tengo que mayo es entero para Latinoamérica” puntualizó Vanesa Martin.