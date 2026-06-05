Greeicy revela que “Discúlpeme Señor” nació del amor por Mike Bahía y su familia

La artista colombiana Greeicy Rendón volvió a emocionar a sus seguidores al compartir momentos familiares junto a Mike Bahía y su hijo, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La ternura de la pareja y su conexión con la música han despertado nuevamente el recuerdo de una historia que hace aún más especial su relación: la creación de la canción “Discúlpeme Señor”.

Este tema, escrito por Greeicy pensando en Mike, refleja el profundo amor y la complicidad que han construido como pareja y como familia.

La letra se convirtió en un símbolo de su unión, mostrando cómo la música ha sido el puente que ha acompañado cada etapa de su historia personal y profesional.

La relación entre Greeicy y Mike Bahía ha sido una de las más admiradas en la industria musical latina. Ambos han logrado consolidar carreras exitosas por separado, pero también han compartido escenarios y proyectos que refuerzan su vínculo artístico.

“Discúlpeme Señor” es un ejemplo de cómo la inspiración personal puede transformarse en un himno que emociona a miles de seguidores que ven en ellos un reflejo de amor auténtico.

El impacto de la canción trasciende lo musical. Para muchos fans, representa la manera en que Greeicy ha plasmado sus sentimientos más íntimos en su obra, convirtiendo su historia de amor en parte de su legado artístico.

La conexión con Mike Bahía y la llegada de su hijo han reforzado esa narrativa, mostrando a la pareja como un símbolo de estabilidad y ternura en medio de la exigente industria del entretenimiento.

En redes sociales, los seguidores han celebrado este recuerdo con mensajes de apoyo y admiración, destacando cómo la música de Greeicy y Mike se ha convertido en banda sonora de sus propias historias personales.

Con este gesto, Greeicy reafirma que su música no solo es un vehículo de expresión artística, sino también un testimonio de vida, amor y resiliencia.