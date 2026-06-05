Shakira rechaza uso de su imagen sin su consentimiento en publicidad a favor de Iván Cepeda

La cantante colombiana Shakira ha denunciado y rechazado el uso de su imagen sin su consentimiento en publicidad a favor del candidato presidencial Iván Cepeda.

“Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”, declaró Shakira en un comunicado.

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“Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, agregó.

La publicación que apareció en X mostraba una imagen de Shakira junto a Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

“La Manada de Lobos nos unimos a la causa por Colombia. Wolfpack con el Pacto Histórico”, decía la descripción de la imagen.

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“Porque @Shakira nos enseñó que la educación es fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país”, agregaba el pie de foto.

Shakira se prepara para presentarse el próximo jueves 18 de junio con el cantautor y productor discográfico nigeriano Burna Boy, en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.