Haydée Milanés mantiene vigente el recuerdo de su padre con canciones que grabaron juntos

La publicación de “Ámame como soy”, una de las canciones más recientes de Haydée Milanés junto a su padre, el legendario cantautor cubano Pablo Milanés (fallecido en 2022), se convirtió en la excusa perfecta para entablar un diálogo íntimo y revelador con la heredera de un talento inconmensurable dentro de la música del Caribe y de la tradición trovadoresca cubana.

En conversación con el programa LO MÁS CARACOL, Haydée Milanés compartió detalles sobre el origen y la historia detrás de esta canción, que forma parte de un concierto grabado en 2016 junto a su padre. Este material había permanecido inédito durante varios años, mientras ella se concentraba en la producción y publicación de un álbum de duetos con figuras destacadas de la música iberoamericana. Entre los artistas que participaron en ese proyecto se encuentran nombres de gran peso como Niña Pastori, Gal Costa, Omara Portuondo, Joaquín Sabina, Fito Páez, Elena Burke, Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Eugenia León, entre otros.

Una vez culminado ese ambicioso proyecto, Haydée sintió que era el momento adecuado para volver la mirada hacia ese concierto especial con su padre. Decidió entonces desempolvar aquellas grabaciones y compartirlas con el público, no solo como un acto artístico, sino también como un homenaje profundamente personal a la figura paterna que marcó su vida y su carrera.

La canción “Ámame como soy”, que originalmente hizo parte de la banda sonora de la película cubana “Una novia para David” (1985), adquiere una nueva dimensión en esta versión interpretada por padre e hija. Esta pieza es una de las once canciones que conforman el concierto de 2016, del cual ya se han publicado otras joyas como “Yolanda” y “El amor de mi vida”. Según explicó Haydée, el resto de las canciones se irán revelando paulatinamente, hasta completar un álbum tributo que promete ser un testimonio sonoro del vínculo artístico y afectivo entre ambos.

Durante la entrevista con Caracol Radio, Haydée Milanés también rememoró momentos personales que reflejan la relación única que tuvo con su padre. Uno de los más emotivos fue cuando recordó que Pablo Milanés le dedicó la canción “Son para una negrita”, una pieza cargada de ternura y simbolismo. En ella, además, se revela que su nombre, Haydée, fue elegido en honor a una amiga cercana de su padre, lo que añade una capa más de significado a su identidad artística y familiar.

Aunque Pablo Milanés no fue un maestro formal en términos pedagógicos para su hija, su influencia fue profunda y constante. Haydée confesó que su aprendizaje musical se dio de manera orgánica, al crecer en un entorno donde la música era parte del día a día. Escucharlo componer, ensayar y participar en las famosas “descargas” —reuniones musicales improvisadas— junto a otros grandes de la música cubana, fue su verdadera escuela.

Este nuevo lanzamiento no solo revive una canción emblemática del repertorio cubano, sino que también permite al público reencontrarse con la sensibilidad y el legado de Pablo Milanés, ahora a través de la voz y la visión artística de su hija. “Ámame como soy” es, en ese sentido, mucho más que una canción: es un puente entre generaciones, una carta de amor musical y un testimonio de la herencia cultural que sigue viva en la obra de Haydée Milanés.