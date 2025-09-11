Karol G entra al Billion Views Club con “Si Antes Te Hubiera Conocido” y brilla en la NFL

GRAF1571. MADRID, 20/06/2025.- Karol G lanzó este viernes su quinto álbum de estudio, 'Tropicoqueta', un homenaje a las raíces latinas en el que mezcla merengue, bachata, mambo o mariachi y que cuenta con colaboraciones como las de Greeicy, Manu Chao o Marco Antonio Solís. EFE/Accoustyle Brianna Capozzi. -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- / Brianna Capozzi.

Karol G sigue rompiendo récords, su video musical Si Antes Te Hubiera Conocido ha superado los mil millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en su décima entrada al exclusivo Billion Views Club

Este logro llega pocos días después de su espectacular presentación en el show del medio tiempo de la NFL, el pasado 5 de septiembre en São Paulo, Brasil, durante el partido entre los Kansas City Chiefs y los L.A. Chargers, que atrajo más de 17 millones de espectadores en la plataforma.

Además, Karol G es una de las principales finalistas en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, con 10 menciones, cinco de ellas por Si Antes, incluyendo canción del año (Latin Airplay) y canción del año (ventas). También compite en categorías como artista femenina del año, Global 200 artista latino del año, y álbum Latin Rhythm del año por Tropicoqueta

El tema, lanzado en 2024, destaca por su ritmo tropical y su apuesta al merengue, lo que le permitió posicionarse en el número uno en países como Argentina, Colombia, México, Perú y España. Con este hito, Karol G reafirma su liderazgo en el panorama musical latino y su capacidad para conectar con audiencias globales

