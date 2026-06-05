¿Cuál es el programa al que regresa David Bisbal 25 años después, pero ahora como juez?

Veinticinco años después de conquistar al público en la primera edición del fenómeno en España, David Bisbal regresa al programa que lo vio nacer, ahora para guiar e inspirar a una nueva generación de talentos.

Telemundo anunció la incorporación del cantante David Bisbal como juez de Operación Triunfo Estados Unidos, la competencia musical que estrenará en horario estelar en julio.

“Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre”, expresó Bisbal.

“Es un honor ser parte de este momento y me llena de emoción poder acompañar, motivar y ser testigo del crecimiento musical de una nueva generación de talentos con grandes sueños”.

Bisbal es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional. Desde su participación en la primera edición de Operación Triunfo en España en 2001, ha vendido millones de discos alrededor del mundo y ha consolidado una carrera con éxitos como “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”.

Durante la reciente transmisión de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, Bisbal presentó su nuevo sencillo “Vivir así es morir de amor”, un tributo a Camilo Sesto y a la canción que interpretó en su audición para Operación Triunfo en 2001.

Además, anunció su próxima gira por Estados Unidos con presentaciones en Los Ángeles, Houston, Dallas, Orlando y Miami.

La primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos reunirá a participantes de diversos orígenes y estilos, seleccionados tras audiciones en todo el país y Puerto Rico.

Conducido por Natalia Téllez, el formato contará con una academia de última generación donde los concursantes recibirán formación intensiva y se prepararán para galas en vivo.

Cada semana, los jueces y la audiencia decidirán quién continúa en la competencia, hasta coronar al ganador en la gran final.

La confirmación de David Bisbal ya genera expectativa entre los seguidores del formato, que verán al cantante regresar al lugar donde comenzó su historia.