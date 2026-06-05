Romeo Santos, Prince Royce y Fefita La Grande celebran las raíces dominicanas en: “Ay! San Miguel”

Los artistas Romeo Santos y Prince Royce estrenaron el video oficial de “Ay! San Miguel”, tema incluido en su exitoso álbum colaborativo Better Late Than Never.

El video recorre paisajes, costumbres y bailes que reflejan el alma del país, convirtiéndose en una pieza que celebra la identidad y el espíritu de una cultura que ha mavrcado la trayectoria de ambos artistas.

Como parte central de esta celebración aparece la legendaria Fefita La Grande, figura del merengue típico dominicano, cuya presencia aporta autenticidad y simboliza el puente entre generaciones de músicos que han llevado los sonidos dominicanos a escenarios internacionales.

Desde su lanzamiento, “Ay! San Miguel” se ha consolidado como uno de los favoritos de Better Late Than Never, acumulando más de 36 millones de visualizaciones en YouTube.

El álbum, por su parte, suma más de mil millones de reproducciones combinadas y cuenta con certificación Platino en Estados Unidos, reafirmando su impacto global.

El fenómeno también ha tenido gran fuerza en España, donde el tema “Dardos” se posicionó en el primer lugar del chart general de radio y se mantiene en el Top 100 de Spotify.

El lanzamiento del video llega tras la exitosa etapa estadounidense de la gira “Mejor Tarde Que Nunca”, que reunió a miles de fanáticos en 29 presentaciones y se consolidó como una de las giras latinas más exitosas y de mayor recaudación del momento.

Ahora, Romeo Santos y Prince Royce se preparan para iniciar la etapa europea del tour, con fechas en ciudades como Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y Tenerife.

Además de presentaciones en Italia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Francia. Varias de estas fechas ya registran entradas agotadas, reflejando el respaldo masivo del público europeo.

Tras Europa, la gira continuará por Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, llevando el fenómeno de Better Late Than Never a nuevos escenarios y reafirmando el alcance global de esta colaboración histórica entre dos de los máximos exponentes de la bachata.