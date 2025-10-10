Locura por Anuel AA: entradas agotadas en Bogotá y nueva fecha en Medellín

El fenómeno del trap latino Anuel AA continúa conquistando escenarios y corazones en Colombia. Tras agotar las entradas para su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el artista puertorriqueño confirmó una nueva fecha en Medellín, ciudad clave para la escena urbana del continente.

Bogotá se rinde ante Anuel AA

El concierto del próximo 24 de octubre en el Movistar Arena promete ser uno de los eventos más esperados del año. Las entradas, disponibles a través de TuBoleta.com, se agotaron rápidamente, dejando claro el impacto y la conexión que Anuel AA mantiene con su público colombiano.

El artista, conocido por su energía arrolladora y su capacidad para conectar con la audiencia, se prepara para ofrecer un espectáculo cargado de grandes éxitos, visuales impactantes y sorpresas para sus fanáticos.

Medellín, la próxima parada del trap latino

Tras su paso por Bogotá, Anuel AA llevará su show el 25 de octubre al Estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde se espera una multitud ansiosa por verlo en vivo. Medellín, considerada la cuna del reguetón y el trap latino, recibirá al artista en medio de una ola de expectativa que crece día a día.

La capital antioqueña no solo representa un escenario importante para su gira, sino también una oportunidad de estrechar lazos con los artistas locales, reconocidos mundialmente por su influencia en el género urbano.

¿Se viene una colaboración desde Medellín?

La visita de Anuel AA a Medellín ha desatado rumores sobre posibles colaboraciones con figuras de la nueva escuela urbana. La ciudad, hogar de talentos como J Balvin, Maluma y Blessd, podría ser el punto de partida para un nuevo proyecto musical que una fuerzas entre Puerto Rico y Colombia.

Este acercamiento refuerza la relación del artista con el país, donde ha encontrado una de sus audiencias más fieles. Además, representa una oportunidad para fortalecer los vínculos culturales y seguir impulsando la expansión global del reguetón y el trap.

Un fenómeno global con sello latino

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, es una de las figuras más influyentes del movimiento urbano. Con un estilo que mezcla el trap y el reguetón, ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas internacionales gracias a éxitos como “Secreto”, “China” y “Más rica que ayer”.

Con millones de seguidores en redes sociales y una carrera marcada por la autenticidad, Anuel AA se mantiene como un referente indiscutible de la música latina actual.

Entradas y fechas