“Unión Bomba”: Carlos Vives y Bomba estéreo celebran a Santa Marta con “La Samaria”

Bomba Estéreo, referente de la música alternativa latina, une fuerzas con el ícono samario Carlos Vives para lanzar “La Samaria”, un sencillo que celebra los 500 años de Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia.

La canción fue producida por Vives junto a José Castillo y Andrés Leal y Casta, integrantes de Bomba Estéreo, y mezclada por Lewis Pickett, reconocido por su trabajo con C. Tangana y CA7RIEL.

El videoclip, dirigido por Cristian Saumeth, captura la esencia vibrante y espiritual de Santa Marta, ubicada al pie de la Sierra Nevada.

Para Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, esta canción representa una conexión profunda con su tierra natal: “Es un lugar sagrado y por eso es importante para mí poder ofrecer esa energía en una canción”. Por su parte, Carlos Vives expresó: “Es una canción de unidad, orgullo y sentido de pertenencia a Santa Marta”.

“La Samaria” marca el regreso de Bomba Estéreo tras su exitoso proyecto ASTROPICAL junto a Rawayana, elogiado por medios internacionales como The Guardian.

Con una carrera que incluye colaboraciones con Bad Bunny, Manu Chao y Nelly Furtado, Bomba Estéreo continúa consolidándose como una de las bandas más influyentes de la música latina contemporánea.