¿Shakira y Grupo Niche? Esta sería la razón por la cual se unirían en Colombia

La salsa del Grupo Niche y el pop de la gran estrella colombiana Shakira, se unirán en un encuentro histórico. El legendario Grupo Niche será el artista invitado especial en los dos conciertos que Shakira ofrecerá en Cali como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, los próximos 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero.

Con más de cuarenta y cinco años de trayectoria, múltiples premios internacionales y un legado musical que ha hecho bailar al mundo, el Grupo Niche llevará al escenario lo mejor de su repertorio, en una noche que promete marcar un hito para la música colombiana.

Esta unión simboliza un encuentro entre dos generaciones de artistas colombianos que han dejado huella en la historia musical del país. “Para nosotros, compartir escenario con Shakira en Cali es más que un honor: es un reencuentro con nuestra historia.

Como decía el maestro Jairo Varela, ‘Cali es el sueño que se baila despierto’, y esta vez lo hacemos de la mano de una artista que ha llevado el nombre de Colombia al mundo. Es una noche donde la salsa y el pop se abrazan bajo el mismo cielo caleño.”

El público podrá disfrutar de dos noches inolvidables en las que la energía, el talento y la identidad colombiana serán protagonistas. Los asistentes serán testigos de un espectáculo único en la capital mundial de la salsa.

Boletería:

Las boletas están disponible en la página de www.ticketmaster.co, allí se podrán conseguir las entradas para los dos shows tanto para el 25 como para el 26 de octubre

Norte Piso 1: $240.000

Norte Piso 2: $360.000

Preferencial: $480.000 (Con ingreso a menores de edad)

Oriental Piso 1: $528.000 (Con ingreso a menores de edad)

Oriental Piso 2: $ 600.000 (Con ingreso a menores de edad)

Occidental Piso 1: $721.000

VIP occidental: $841.000

VIP oriental: $841.000 (Con ingreso a menores de edad)

Occidental piso 3: $901.000

Occidental piso 2: $961.000

Cabe recordar que en los primeros meses del año Shakira estuvo en el estadio Metropolitano de Barranquilla; en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y en Bogotá en el estadio El Campín, todos los conciertos con lleno total.

Luego de esos conciertos anunció el cierre del año en Colombia presentándose dos días en Cali, luego de 19 años sin tener una fecha en esa ciudad, pero también regresa a Bogotá el 01 de noviembre en el Escenario Vive Claro.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour:

Esta gira ha roto records para la artista y en general en toda Latinoamérica. En México ha superado todas las expectativas, con un millón de entradas vendidas en el país, cifra que convierte a esta gira en la más grande en la historia de México al tratarse de un solo artista.

Entre los hitos alcanzados destaca que la gira ya celebró 50 shows consold out, además,en Estados Unidos se registró la venta de 700.000 entradas, ubicando a la gira entre las más exitosas para un artista latino en ese país.

El impacto global se refleja en un registro total de2,5 millones de entradas vendidas en el tour mundial, sin contar los próximos anuncios de Europa y posiblemente, dicen sus seguidores, Asía, según el reporte de la propia artista y promotores de la gira