“100 Jardines Encendidos” de Douglas Mendoza: el arte que reforesta la memoria

Artes plásticas

Con 111 obras, el artista plástico Douglas Mendoza emprende una expedición visual por los efectos que el ser humano ha causado en la naturaleza. Su exposición, titulada “100 Jardines Encendidos”, estará abierta al público en la galería Casa Cuadrada de Bogotá, desde el 26 de septiembre hasta el 20 de octubre, como una invitación a reflexionar sobre la belleza que persiste y la devastación que avanza.

Para Douglas Mendoza, oriundo de Cañaveral, La Guajira, su pintura es una forma de resistencia. Aunque se inscribe en el arte abstracto, sus lienzos retratan con fuerza escenas donde lo florido de la naturaleza convive con los estragos de la intolerancia ambiental. “Pinto para congelar episodios felices, pero también tristes de la naturaleza”, dice el artista, quien ha convertido su obra en un testimonio de lo que se pierde cuando el hombre olvida su vínculo con el entorno.

Entre las piezas más impactantes de la muestra se encuentran aquellas que evidencian daños irreparables: un tucán bañado en petróleo, víctima de un atentado contra oleoductos; frailejones reducidos a cenizas porque alguien creyó que ese terreno podía servir para la agricultura. Son imágenes que duelen, pero que también despiertan conciencia.

Las 111 obras tienen un formato uniforme: cuadros de 50 por 46 centímetros, elaborados con la técnica de óleo sobre lino y óleo sobre lienzo de lino. Esta serie no es un ejercicio aislado. Las creaciones de Douglas Mendoza se exhiben de manera permanente en espacios públicos como el Parque de la Vida de Valledupar, en la calle 80 de Bogotá, y en Bucaramanga. Además, su obra ha cruzado fronteras y se encuentra en colecciones de México, España, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Brasil, consolidándose como un puente entre la memoria personal, el territorio y la resistencia frente al cambio climático.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, el artista guajiro recordó cómo su serie tomó impulso al ver que el vallecaucano Óscar Murillo impactaba en Londres con su exposición “Jardines Inundados”. Fue entonces cuando Douglas Mendoza confirmó que “100 Jardines Encendidos” iba por buen camino: una propuesta que no solo denuncia, sino que también reforesta desde la pintura.

El curador Christian Padilla, responsable de la selección de las obras para la galería Casa Cuadrada, describe la muestra con una sensibilidad que conecta con el espíritu de la obra: “Mendoza convierte la devastación en jardines floridos, una expedición botánica personal que busca resarcir poéticamente lo que el fuego arrebató. En sus lienzos el hollín, el humo y las brasas dan paso a orquídeas, flores de Inírida, hortensias y arrebatamachos, como si la memoria y la pintura fueran capaces de reforestar lo perdido”, afirma el reconocido curador.

Douglas Mendoza insiste en que esta exposición debe verse como una expedición botánica, una travesía por esa naturaleza que muchas veces no valoramos, pero que extrañamos profundamente cuando desaparece. Sus jardines encendidos no solo iluminan el lienzo, también encienden la conciencia.