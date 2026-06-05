J Balvin y Ryan Castro conquistan el top urbano en Colombia con “Pal Agua” del álbum: “OMERTA”

La música urbana colombiana celebra un nuevo hito con el éxito de “Pal Agua”, tema de J Balvin y Ryan Castro que lidera el ranking urbano en Colombia según el reporte semanal de Monitor Latino.

La canción forma parte de OMERTA, el álbum colaborativo que reafirma la conexión musical entre ambos artistas y su visión compartida del género.

Desde su lanzamiento, “Pal Agua” se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su energía contagiosa y a una propuesta sonora que rescata la esencia del reguetón que marcó una generación.

Con este proyecto, Balvin y Castro decidieron regresar a los ritmos que definieron el sonido urbano de 2016, apostando por la nostalgia sin perder la frescura que caracteriza sus carreras.

Más allá de los logros musicales, OMERTA transmite valores como la lealtad, la hermandad y la importancia de la familia, pilares que inspiran la narrativa del álbum y fortalecen la complicidad artística entre los intérpretes.

El éxito de “Pal Agua” llega en un momento ideal: con el inicio de junio y el ambiente de vacaciones que comienza a sentirse en distintos rincones del mundo, la canción se perfila como una de las favoritas para acompañar la temporada de verano.

Con este nuevo logro, J Balvin y Ryan Castro demuestran que la esencia del reguetón sigue más vigente que nunca y que Colombia continúa siendo un epicentro de innovación dentro del género urbano.