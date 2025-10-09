Personería investiga funcionarios de la alcaldía por agresiones en marcha pro-Palestina en Medellín

Medellín

La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, abrió una indagación previa por presuntas agresiones a manifestantes por parte de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, el pasado 7 de octubre.

Según informó la entidad, el objetivo de esta actuación es verificar y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, así como identificar e individualizar a los servidores públicos que pudieran estar involucrados en las presuntas irregularidades.

“Presuntamente varios funcionarios del distrito de Medellín agredieron a varios manifestantes de la misma. La indagación previa se busca es esclarecer los hechos y lograr individualizar a los presuntos funcionarios del distrito de Medellín que agredieron a las personas”, explicó Yenny Teresita, Personera Delegada.

Concluida esta etapa preliminar, el funcionario instructor determinará si procede el archivo del proceso o la apertura formal de una investigación disciplinaria para continuar con las acciones correspondientes.

Presuntas agresiones y abusos en la marcha pro-Palestina en Medellín

La Defensoría del Pueblo alertó posibles irregularidades y hechos de violencia cometidos por servidores públicos y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, dejando lesionados a dos manifestantes durante la jornada.

Según indicó la defensora Iris Marín, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para acompañar la jornada, se impartieron “directrices de disolución de la protesta que, de no ser cumplidas, podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores”.

Además, alertó que los gestores de convivencia no tienen funciones de uso de la fuerza ni de disolución de manifestaciones y que en cualquier caso en que se presenten excesos durante las manifestaciones, la primera respuesta debe ser el diálogo. Solo cuando sea absolutamente indispensable el uso de la fuerza, este debe ser ejercido por unidades policiales especializadas como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y precaución.

La Defensoría del Pueblo también manifestó preocupación por los actos atribuidos al concejal Andrés “El Gury” Rodríguez, quien con un bate provocó y expresó palabras violentas a los manifestantes.

En estos hechos, la Alcaldía de Medellín informó que diez gestores de seguridad quedaron lesionados y aseguran que se actuó en defensa de la ciudadanía preservando la seguridad y el orden público. El secretario de Seguridad Manuel Villa enfatizó que quienes creen que en Medellín se puede desafiar la autoridad, el orden y la legalidad “están equivocados”, y recalcó que lo ocurrido “no fue una protesta, sino vandalismo”.