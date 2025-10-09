Personería sanciona a funcionarias de la EDU por contratación irregular en 2021

Medellín, Antioquia

La Personería Distrital de Medellín emitió un fallo disciplinario en primera instancia contra dos funcionarias de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), por hechos relacionados con el proceso de vinculación laboral en el año 2021. La decisión se tomó tras comprobar el incumplimiento de requisitos legales en la contratación de un cargo de nivel profesional.

Según el ente de control, Tatiana María Areiza Paniagua, quien se desempeñaba como Directora Administrativa y de Gestión Humana de la EDU, omitió su deber de verificar los requisitos de experiencia para una contratación profesional. Por esa conducta, se le impuso una sanción de suspensión del cargo por cinco (5) meses.

Contrato sin cumplir los requisitos de experiencia

La investigación también halló responsabilidad disciplinaria en Lorena Álvarez Naranjo, contratada como Profesional B de la EDU, quien suscribió contrato sin cumplir con el requisito reglamentario de experiencia mínima exigida. A ella se le impuso una sanción de suspensión del cargo por tres (3) meses.

La Personería estableció que la experiencia presentada no cumplía con lo estipulado en el manual específico de funciones del cargo, lo que representa una vulneración a los principios de legalidad, mérito y transparencia en el acceso al servicio público.

Aplicación de normas disciplinarias vigentes

El proceso se llevó a cabo con base en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único, aplicable al momento de los hechos) y la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), y se resolvió con respeto al debido proceso, según enfatizó la Personería Distrital.

La entidad reiteró que la función disciplinaria busca garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley, así como preservar la confianza ciudadana en la administración pública.