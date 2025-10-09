Concejal de Medellín defendió su presencia y amenazas con un bate en manifestaciones pro-Palestina

Medellín

La presencia de un concejal de Medellín, armado con un bate, al finalizar las manifestaciones pro – Palestina en el barrio el Poblado, generó polémica y también respuesta del cabildante sobre lo sucedido.

Ante las críticas en redes sociales, “el Gury” indicó que el bate era un elemento de legítima defensa personal y que su presencia fue disuasiva.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Como quedó evidenciado en los videos que circularon en redes sociales, cuando ya había terminado la manifestación pro – Palestina el pasado martes, el concejal Andrés Rodríguez llegó armado con un bate, buscado disuadir a quienes habían culminado las protestas.

Recordemos que allí, algunas personas que se unieron al final de la manifestación, atacaron las instalaciones de Mc Donalds de la Avenida El Poblado, donde había niños celebrando un cumpleaños y sus familias.

Al conocer la situación, el concejal decidió llegar con un bate de baseball retando a los manifestantes, con gritos y buscando que se alejaran de la zona los que habían participado de la manifestación.

Las críticas

La senadora Isabel Zuleta, en su cuenta de X, indicó que: “Le pido a la @PGN_COL investigar la conducta violatoria de la ley del concejal uribista @AndresGuryRod. Este impresentable concejal le declaró “la guerra” a la ciudadanía de Medellín que protesta por la paz. No solo abusa de la función pública, sino que incita a la violencia contra los manifestantes. Ese tipo de comportamientos ponen en riesgo la vida y los derechos de quienes protestan pacíficamente.”

Por su parte, el representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, dijo en esta misma red social que “Radicamos ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el concejal Andrés Felipe Rodríguez “El Gury” por presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, hostigamiento e intimidación. El 7 de octubre, durante la marcha por Palestina, portó un bate y amenazó a ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la manifestación pública y pacífica. Un acto de intolerancia y violencia incompatible con la investidura que ostenta”.

El congresista además indicó que en las próximas horas se podrían instaurar denuncias penales correspondientes por presunta responsabilidad en delitos como hostigamiento, amenazas, abuso de autoridad, abuso de función pública y obstrucción a la función pública.

¿Qué dice el concejal?

El “Gury” indicó que “El bate es un simple elemento de salvaguarda de mi integridad física, no un acto de provocación ni de agresión premeditada.” Y que, además, “mi presencia es disuasiva y el bate, un elemento de legítima defensa personal”.

El concejal insistió en que su actuación siempre estuvo motivada por la defensa de la ciudad, la protección de las familias y la legítima salvaguarda de su integridad personal.

Agregó que “Medellín no debe olvidar el “estallido social” de 2021, que fue una toma guerrillera urbana liderada por la llamada Primera Línea, de la cual se comprobó la participación de miembros de grupos como el ELN y las FARC. Hoy, estos mismos extremistas de izquierda, usando la causa pro-Palestina como nueva motivación, intentan generar nuevamente el caos y el temor entre la ciudadanía trabajadora y honesta”.