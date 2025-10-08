Concejal con bate y diez funcionarios heridos dejan disturbios en marcha pro Palestina en Medellín

Medellín

La jornada de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino realizada este martes 7 de octubre en Medellín terminó en disturbios en el sector de la avenida El Poblado, especialmente en la zona de la Milla de Oro.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, entregó un balance en el que rechazó los hechos y aseguró que, aunque la movilización transcurría en relativa normalidad, un grupo de encapuchados alteró el orden público y pasó “de la expresión pacífica a la violencia”.

De acuerdo con el reporte oficial, los manifestantes cometieron actos de agresión e intimidación contra personas, incluidos menores de edad, además de causar daños en bienes públicos y privados y atacar directamente a funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

En la avenida El Poblado habrían lanzado piedras contra establecimientos comerciales, entre ellos un restaurante McDonald’s, y daños en fachadas y muros con grafitis ofensivos.

“El ataque puntualmente en McDonald’s de la avenida El Poblado fue uno de los hechos más reprochables. En ese lugar se encontraban familias celebrando un cumpleaños con niños, niñas y mujeres que no hacían parte de la manifestación. Los vándalos lanzaron piedras y objetos contundentes contra el establecimiento, amenazaron a las personas que se encontraban adentro y los obligaron a refugiarse”, detalló el secretario.

Según la alcaldía de Medellín, los gestores operativos de la Secretaría desplegaron acciones de mediación y diálogo para contener la violencia, pero fueron agredidos. Diez de ellos resultaron lesionados, algunos con heridas en el rostro y otros con quemaduras causadas por sustancias químicas.

Luego de que la Policía interviniera con unidades del UNDMO para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía, el secretario Manuel Villa enfatizó que quienes creen que en Medellín se puede desafiar la autoridad, el orden y la legalidad “están equivocados”, y recalcó que lo ocurrido “no fue una protesta, sino vandalismo”.

Concejal del Centro Democrático y el bate

Otro hecho que generó tensión durante la marcha fue la presencia del concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés “El Gury” Rodríguez, quien llegó al lugar portando un bate de béisbol.

En el video se observa una confrontación verbal entre el concejal y un grupo de manifestantes, con gritos y provocaciones para que abandonen el sitio.

El concejal del uribismo, conocido con los alías del gury, o renata sokolov o daniela hurtado, salió con los funcionarios de alías fico, bate en mano a golpear a los manifestantes pro Palestina y defensores de derechos humanos en Medellín.¿Quien investiga a este desquiciado? pic.twitter.com/LTT6qjUppl — Orlando Curioso (@Orlando71156528) October 8, 2025

La alcaldía de Medellín informó que los incidentes serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para investigar y determinar si hubo comisión de delitos por parte de los manifestaciones y servidores públicos.