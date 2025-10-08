Paramilitarismo está prohibido: Petro cuestionó a funcionarios por disturbios en marcha de Medellín

Las marchas pro-palestina que se vivieron en las principales ciudades del país, lamentablemente estuvieron marcadas por disturbios y afectaciones que se vivieron con intensidad en la ciudad de Medellín.

La jornada de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino del 7 de octubre en Medellín, se vio manchada por fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y funcionarios de la Alcaldía.

Los disturbios se presentaron cuando algunos manifestantes estaban agrediendo e intimidando a los ciudadanos, así como lanzando piedras contra establecimientos comerciales y dañando fachadas con graffitis.