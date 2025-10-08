Política

Paramilitarismo está prohibido: Petro cuestionó a funcionarios por disturbios en marcha de Medellín

Los disturbios se presentaron durante las manifestaciones pro-palestina de la capital antioqueña.

Disturbios en la marcha pro Palestina en Medellín. Foto: Cortesías.

Disturbios en la marcha pro Palestina en Medellín. Foto: Cortesías.

Las marchas pro-palestina que se vivieron en las principales ciudades del país, lamentablemente estuvieron marcadas por disturbios y afectaciones que se vivieron con intensidad en la ciudad de Medellín.

La jornada de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino del 7 de octubre en Medellín, se vio manchada por fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y funcionarios de la Alcaldía.

Los disturbios se presentaron cuando algunos manifestantes estaban agrediendo e intimidando a los ciudadanos, así como lanzando piedras contra establecimientos comerciales y dañando fachadas con graffitis.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad