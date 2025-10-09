Capturados presuntos integrantes de grupo que secuestraba y hurtaba a conductores de plataformas

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial acusado de secuestrar, hurtar y agredir a conductores de plataformas digitales de transporte que operaban en Medellín y su área metropolitana.

De acuerdo con la investigación, entre febrero y julio de 2025, los procesados —Mateo Sierra Cañaveral, Edward David Muñoz Sierra, Brian Esteven Guisao Montes, Didier Alejandro Rhenal Quintero y Juan Manuel Cifuentes— habrían utilizado aplicaciones de transporte para solicitar servicios desde Medellín hacia el municipio de Bello (Antioquia), con el fin de ejecutar los delitos.

Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial explicó “las víctimas aceptaron servicios hacia Bello, y en el recorrido fueron golpeados e intimidados con armas de fuego para despojarlo de sus tarjetas bancarias y celulares, así como los vehículos. Además, les exigieron las claves de las aplicaciones financieras para poder desocupar sus cuentas”

Posteriormente, las víctimas eran abandonadas en zonas boscosas y los victimarios huían con los vehículos.

Según la Fiscalía, los capturados se habrían apropiado de cerca de 200 millones de pesos entre dinero en efectivo, elementos de valor y automotores.

Uno de los casos más graves ocurrió el 9 de abril pasado, cuando un conductor particular que había aceptado un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá fue brutalmente agredido y perdió la vida. Su cuerpo fue hallado en la vereda La China, en Bello.

Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Seccional Medellín imputó a los procesados los delitos de homicidio, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, secuestro simple y hurto calificado, todos agravados. Ninguno de los investigados aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, los cinco hombres deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.