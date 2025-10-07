Inadmiten en Rionegro a un estadounidense con alerta por agresión sexual contra niños

El hombre estaba reportado en el sistema Angel Watch, una red internacional que advierte sobre viajeros con antecedentes delictivos. Foto: Cortesía.

Un ciudadano estadounidense fue impedido de ingresar a Colombia tras ser identificado con una alerta internacional por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. El hecho ocurrió en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, durante un control migratorio de rutina.

El hombre estaba reportado en el sistema Angel Watch, una red internacional que advierte sobre viajeros con antecedentes delictivos o conductas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública.

Migración Colombia aplicó la medida de inadmisión contemplada en el Decreto 1727 de 2020, al considerar que el ingreso del extranjero ponía en riesgo la seguridad y la convivencia. Tras la notificación, el viajero fue devuelto a Estados Unidos en un vuelo con destino a Miami.

Paola Salazar, directora regional de Antioquia y Chocó de Migración Colombia, insistió en que dicho ciudadano representaba un riesgo para los niños, niñas y adolescentes, no solo de Medellín sino del país.

De acuerdo con la entidad, este caso se suma a los 76 extranjeros inadmitidos en lo que va del año, 24 de ellos solo en el mes de agosto, como parte de los controles reforzados en los aeropuertos internacionales del país.