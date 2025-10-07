Otro joven fue asesinado en Andes: homicidios aumentaron en un 390% este año

Andes, Antioquia

Un joven de 22 años, identificado como Danilo Benjumea Gutiérrez, fue asesinado este 6 de octubre en un establecimiento nocturno del municipio de Andes, suroeste antioqueño, tras ser atacado con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta.

Aunque los hechos son materia de investigación, las autoridades manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas. Testigos afirmaron que la víctima había manifestado en estado de alicoramiento pertenecer al Clan del Golfo.

“Él dijo que hacía parte de una estructura criminal, en este caso del Clan del Golfo, y otras personas que estaban alrededor difundieron esa información a otra organización, lo que habría derivado en su asesinato”, explicó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Ola de violencia en Andes

Con este caso, Andes alcanza 54 muertes violentas en lo corrido de 2025, lo que representa un incremento del 390% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado 11 homicidios.

Según la Policía, el aumento de los asesinatos está directamente relacionado con las disputas territoriales entre estructuras criminales por el control del tráfico de estupefacientes. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la estructura criminal La Terraza se han intensificado, situación que ha derivado en una oleada de violencia y múltiples ajustes de cuentas en municipios del suroeste antioqueño.

“Hay ciertas retaliaciones y disputas territoriales por control del tráfico entre pacientes, por control territorial. Sabemos que hay una confrontación fuerte entre integrantes del Clan del Golfo y la estructura del juicio en la terraza y es una oleada de terrorismo que se viene incrementando por ajustes de cuentas entre las mismas organizaciones criminales”, detalló el comandante de la Policía en Antioquia.

De acuerdo con cifras oficiales, el 73 % de los homicidios registrados este año en el suroeste ocurren en zonas rurales y el 26 % en áreas urbanas. Actualmente, en la subregión se mantienen al menos tres confrontaciones activas entre estructuras ilegales por el control territorial.

Para contener la violencia, 169 uniformados permanecen en la zona como parte del Plan Cosecha, con refuerzo de patrullajes, labores de inteligencia y acciones investigativas para esclarecer los casos.