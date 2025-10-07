La Gobernación abre licitación para la construcción de 634 kilómetros de vías en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció la apertura de un proceso de licitación por más de $882 mil millones de pesos destinado a la pavimentación con estabilización de 634 kilómetros de vías en el departamento. La intervención se realizará en 29 tramos de vías secundarias y terciarias.

El plan busca mejorar la conectividad entre cabeceras municipales y subregiones, con el fin de impulsar la competitividad de comerciantes y campesinos. Según explicó Gissed Martínez Echeverri, secretaria de Infraestructura Física, con estas obras se pasará del 45 % al 65 % de vías pavimentadas de los más de 5.000 kilómetros bajo responsabilidad departamental.

En total, 46 municipios se verán beneficiados directa e indirectamente. La distribución de los tramos por subregión será la siguiente: Urabá (120,65 km), Suroeste (68,26 km), Oriente (99,22 km), Occidente (94,95 km), Norte (117,25 km), Nordeste (54,1 km), Magdalena Medio (55 km) y Bajo Cauca (25 km).

Autoridades locales destacaron el impacto que tendrá la iniciativa en sus territorios. El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga Pulgarín señaló “Esa obra que estamos esperando desde hace muchísimos años va a ser una realidad, y va a permitir que se forme un corredor turístico, y sobre todo, un corredor para toda la producción agrícola que sale desde sur oriente antioqueño, desde los municipios de Argelia y Nariño.”

La pavimentación con estabilización consiste en reforzar el suelo de la vía con materiales como cal o cemento, material granular y una carpeta de rodadura en doble riego, lo que aumenta su resistencia y durabilidad. Además, las nuevas vías contarán con sistemas de drenaje que garantizarán un mejor desempeño frente al tráfico y al paso del tiempo.

El proyecto, tendrá un tiempo estimado de ejecución de 18 meses. La adjudicación está prevista para el 24 de noviembre de 2025, mientras que el inicio se proyecta para la última semana de diciembre del mismo año.