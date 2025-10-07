Gobernador Andrés Julián Rendón advirtió riesgo electoral por “fracaso de la paz total”

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las elecciones 2026 debido al aumento de la violencia y la expansión de los grupos armados en el departamento y otras regiones del país. Según el mandatario, la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional ha favorecido el fortalecimiento de las estructuras criminales, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y la libertad para ejercer el derecho al voto.

“Y de nuevo aquí volvemos a decisiones inapropiadas, equivocadas, casi criminales del Gobierno Nacional. Cada día es más tarde, ese ejercicio de contemporizar con el crimen va a tener repercusiones graves, no solo en la tranquilidad de los antioqueños, sino en la posibilidad de facilitarle a todos los colombianos concurrir libremente a las urnas. Va a ser muy difícil realmente encarar esta situación”, afirmó Rendón.

Escalada de violencia y riesgo electoral

El gobernador citó como ejemplo de la escalada de violencia, los municipios de Briceño y Valdivia, que en años anteriores habían sido declarados libres de cultivos de coca y minas antipersonal, pero que hoy vuelven a ser escenarios de disputa entre distintas estructuras ilegales.

De acuerdo con Rendón, durante los 20 meses de su administración las disidencias de las FARC han incrementado su presencia en un 70 %, mientras que el Clan del Golfo lo ha hecho en un 40 %. Además, denunció que cerca de 60 miembros de la fuerza pública han sido asesinados en Antioquia por estas estructuras, la mayoría bajo el mando de alias Calarcá.

Frente a las alertas en materia electoral, la Gobernación de Antioquia indicó que convocó un comité de garantías con participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía y demás autoridades, con el fin de reforzar la protección del proceso de elección de los Consejos Municipales de Juventud y los comicios nacionales de 2026.

Rendón advirtió que, si el Gobierno Nacional no toma medidas urgentes para fortalecer la seguridad y proteger a la fuerza pública y a la población civil, las autoridades regionales no contarán con los mecanismos suficientes para garantizar unas elecciones transparentes y con garantías.