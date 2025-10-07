Reforzarán operativos contra la minería ilegal en el río Nechí, usada para financiar grupos ilegales

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que uno de los principales focos de acción en el Bajo Cauca será la lucha contra la explotación ilícita de yacimientos minerales, especialmente en el río Nechí, una práctica que —según las autoridades— sigue causando graves daños ambientales y financiando a estructuras criminales que operan en la región.

El anuncio se hizo tras un Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Cáceres, al que asistieron los alcaldes de Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá y Cáceres, además del Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de control.

El gobernador Rendón aseguró que en el río Nechí existen “astilleros en la mira de las autoridades” y advirtió que habrá operativos contundentes para desmantelar las redes que se lucran con la minería ilegal. “Es muy importante caerles con toda por el daño ambiental que hacen y por lo que de allí se deriva para financiar a grupos armados organizados”, señaló el mandatario.

¿Reducción de homicidios?

Durante el consejo de seguridad, las autoridades también destacaron una reducción del 11% en los delitos en general y del 5% en las muertes violentas en la subregión, además del debilitamiento de estructuras como Los de Abajo, cuyos integrantes capturados en los últimos 20 meses han permitido esclarecer varios homicidios.

Pese a los avances, el gobernador insistió en que el control sobre la explotación minera ilegal en el río Nechí será una prioridad, no solo por su impacto ambiental, sino porque continúa siendo una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados que operan en el Bajo Cauca.