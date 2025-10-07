Habrá una nueva marcha pro Palestina en Medellín. ¿A qué hora?

La nueva marcha en apoyo al pueblo palestino en la capital antioqueña esta programada para este martes 7 de octubre a las 3:00 de la tarde. El punto de encuentro será en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, desde donde los manifestantes iniciarán su recorrido.

Las autoridades locales informaron que estarán atentas al desarrollo de la movilización para garantizar la seguridad y evitar alteraciones en la movilidad o el orden público.

La más reciente manifestación pro palestina en Medellín se realizó el pasado 3 de octubre. En esa ocasión, cerca de 100 personas se movilizaron por la avenida El Poblado, a las afueras de la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.

Hasta el momento, no se ha informado si la jornada de hoy incluirá plantones o recorridos en otros puntos adicionales de la ciudad. Se recomienda a tomar vías alternas para evitar congestiones viales en ese punto de la ciudad.