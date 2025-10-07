Crisis humanitaria en Tarazá: ya son 136 desplazados por combates entre el ELN y el Clan del Golfo

Quince días después de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en las veredas Doradas Altas y El Thamí, del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, la crisis humanitaria sigue en aumento: la cifra de desplazados, que comenzó con 42 personas, ya asciende a 136, todas alojadas en el coliseo municipal.

La Alcaldía de Tarazá ha advertido que la situación se está saliendo de control y ha solicitado apoyo urgente al Gobierno Nacional y al Departamental para atender la emergencia. El alcalde Yomer Fabián Álvarez pidió al presidente Gustavo Petro prestar más atención a lo que ocurre en el país, y activar cuanto antes un plan integral de seguridad y asistencia humanitaria.

“Queremos hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que nos acompañe en la emergencia que tenemos en Tarazá por los enfrentamientos que hoy se tienen en el territorio, las familias dejaron sus casas, cultivos y animales”.

Crisis humanitaria

Mientras tanto, el panorama sigue siendo incierto para las familias desplazadas, entre las cuales hay varios menores de edad y 12 adultos mayores que aún no tienen condiciones para retornar a sus viviendas.

La crisis coincide con recientes operativos del Ejército en la zona. El pasado viernes 3 de octubre, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 7, destruyeron de forma controlada un artefacto explosivo tipo mina antipersonal hallado en la vereda Corralejas, también en Tarazá.

La tensión en el Bajo Cauca se suma a la amenaza que persiste en el Norte y Nordeste antioqueño, donde el frente 36 de las disidencias de las Farc tiene bajo intimidaciones a los municipios de Amalfi y Anorí.