Un militar está desaparecido tras enfrentamientos con el Clan del Golfo en Yondó, Antioquia

Yondó, Antioquia

El Ejército Nacional confirmó que tras fuertes enfrentamientos contra integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento de Puerto Matilde de Yondó, un soldado permanece desaparecido.

La institución indicó que continúan las labores de búsqueda y rescate, igual que el desarrollo de las acciones ofensivas para contrarrestar las actividades del grupo armado organizado en la zona.

La zozobra persiste en las comunidades rurales del municipio del Magdalena Medio antioqueño por los confrontamientos entre la Fuerza Pública y los grupos al margen de la ley.

La Corporación Cahucopana Nordeste advirtió que estos hechos no son aislados. Según la organización, en las últimas semanas se ha registrado la presencia y el movimiento de estructuras armadas en áreas rurales cercanas al sur de Bolívar, lo que ha incrementado la preocupación y el temor entre las comunidades campesinas.

Cahucopana exigió el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que hizo un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales para atender la situación de riesgo que enfrentan los habitantes del valle del río Cimitarra, quienes se encuentran en medio del fuego cruzado.

La Segunda División del Ejército reiteró que mantiene sus operaciones en la zona y trabaja junto a las autoridades locales para garantizar la seguridad de la población civil y lograr la ubicación del militar desaparecido.