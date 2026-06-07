¿Masacre? Tres de los cuatro secuestrados en Remedios habrían sido asesinados: Gobernador Rendón

El frente 4 de las disidencias quemó dos casas en una finca de la zona rural de Remedios.

Remedios- Antioquia

En las últimas horas se ha conocido un posible desenlace fatal sobre las cuatro personas que habían sido secuestradas en la vereda Las Camelias de Remedios, en el Nordeste de Antioquia, por integrantes del frente 4 de las disidencias.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que en la mañana de este domingo fueron hallados tres cuerpos sin vida en cercanías a la finca donde quemaron las dos cas as y de donde se habían llevado a la fuerza a cuatro personas: una pareja de esposos identificados como Efraín de Jesús Botero Mejía, de 62 años, y su esposa Rocío Silva, además de dos trabajadores.

De manera preliminar, se ha indicado que un familiar de las víctimas fue quien advirtió sobre el hallazgo de los cuerpos que serían los de los dos trabajadores y la señora Rocío. El cuerpo de Efraín de Jesús Botero Mejía aún continúa desaparecido.

El gobernador Rendón en su cuenta de X escribió: “El responsable de la incineración de viviendas en dos fincas, así como del asesinato de tres personas y el secuestro de otra, es alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las farc, estructura que hace parte de la facción del narcoterrorista Calarcá”.

En otra parte del mensaje en la red social agregó: “Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca”.