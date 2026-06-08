Alerta: Disidencias del Frente 4 preparan arremetida contra EGC lo que aumentará crisis de seguridad

Remedios- Antioquia

Fuentes protegidas le han estado manifestando a Caracol Radio sobre movimientos de grupos ilegales en zonas rurales y estratégicas de los municipios de Remedios y Segovia en el Nordeste de Antioquia, pero que se extenderá a poblaciones vecinas. Esto habría estado ocurriendo desde hace varios días, sobre todo en límites con el sur de Bolívar. Ante esta situación, este medio de comunicación indagó sobre cuál sería la intención de esto y pudo constatar que existe la amenaza de que las disidencias del frente 4 del Bloque Magdalena Medio de alias “Calarcá” preparan una arremetida sangrienta contra sus enemigos autodenominados Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, como lo llama el Estado. Aumentando la crisis de seguridad y humanitaria en ese territorio.

Guerra avisada

Caracol Radio conoció que la estrategia del grupo guerrillero está liderada por alias “John Fiera”, comandante militar de las disidencias del frente 4, quien tiene a su cargo varias poblaciones del Nordeste y que la intención es tener el control absoluto de la minería y rutas del narcotráfico , de las cuales hoy recibe grandes beneficios el Clan del Golfo, según las fuentes. Todo sería a sangre y fuego, ya que el enemigo tiene la firme intención de no dejarse sacar y, por el contrario, pelear por permanecer en la zona. No solo en la ruralidad, sino también en las áreas urbanas donde el EGC domina la extorsión al comercio y compraventas de oro, además de las plazas de vicio, las cuales pretende acabar la guerrilla, ya que ha asegurado en varios espacios públicos que presuntamente la institucionalidad ha sido permisiva con esa actividad ilegal y el control de esos territorios no se hace. Por ello, la guerra también se anuncia en esas cabeceras municipales.

Alertas de posibles acciones

Caracol Radio también recibió información, la cual está relacionada con que las disidencias al mando de alias “John Fiera”, en ese afán de tomar control en las áreas urbanas de Segovia, Remedios y hasta Zaragoza, advirtieron que están dispuestos a atacar con drones al Clan del Golfo, amenaza que ya ha sido conocida en esos territorios, pero no de manera pública. Esto eleva el riesgo de los civiles que podrían quedar en medio de esa guerra, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, pero en los territorios rurales de Segovia y Remedios especialmente, donde casas han quedado destruidas por el lanzamiento de explosivos con aeronaves no tripuladas.

Refuerzo económico de “Calarcá”

Esa retoma que estaría preparando esa guerrilla está respaldada, como ya es conocido, por varios frentes del ELN, que es su principal aliado, como el Frente Resistencia Guamocó y el Frente José Antonio Galán, aunque esta relación esta frájil por el manejo de la minería. Pero no solo con esta ayuda el bloque Magdalena Medio pretende reconquistar el terreno perdido. Caracol Radio también conoció que alias “Calarcá”, quien es su máximo jefe, ya envió una alta suma de dinero al frente 4 para que se refuerce con armamento como fusiles, municiones, explosivos, drones y más combatientes, lo que deja ver cómo será la guerra que se alerta desde el territorio. Esas tropas ya están en movimiento estratégico, advierten las fuentes consultadas en el territorio.

Queja de poca operatividad

Según los informantes de Caracol Radio, en ese territorito no se reportan golpes contundentes desde hace varios meses, especialmente contra el frente 4. La información sobre estrategias tácticas en la zona no es frecuente, aseguran. Se adelantan a indicar que las autoridades manifestarán que estas no son públicas, pero las fuentes extraoficiales bien informadas y a las que se les reserva la identidad corroboran la queja.

Intención de la advertencia

Las diferentes fuentes que entregaron información para esta alerta manifiestan que la intención es que las autoridades estén informadas antes de que la guerra escale a escenarios más crueles como los ya evidenciados y se eviten más pérdidas de vidas humanas, además de amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados, ataques con explosivos, entre otras acciones que ponen en riesgo a los civiles.