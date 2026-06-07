Serían cuatro las personas secuestradas en Remedios, Antioquia, reportaron las autoridades

Remedios -Antioquia

Luego de la denuncia de Caracol Radio sobre una incursión armada de las disidencias del frente 4 en la vereda Las Camelias del municipio de Remedios la tarde del sábado, de donde se habrían llevado una pareja de esposos, ahora el reporte oficial manifiesta que son cuatro en total, ya que también secuestraron a dos trabajadores.

Las autoridades manifestaron que el grupo guerrillero habría señalado a los campesinos de ser presuntos colaboradores del Clan del Golfo y eso habría generado la acción violenta que termina con la incineración de dos casas de la finca.

También se informa que, luego de que se llevaran a las personas secuestradas, la familia recibió una exigencia de 60 millones de pesos para la liberación de las personas. El GAULA de la policía, la SIPOL y el Ejército están al frente de la situación para lograr su ubicación.