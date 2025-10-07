Por no contar con licencia ambiental, 35 construcciones son investigadas en Altavista, Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín investiga al menos 35 construcciones ilegales en la vereda El Jardín, del corregimiento Altavista, tras detectar múltiples intervenciones urbanísticas en un terreno clasificado como suelo rural de uso forestal protector.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, el lote intervenido tiene una extensión de más de 11 hectáreas, un área equivalente a la mitad del Parque Norte, y está destinado exclusivamente a fines ambientales, por lo que no permite desarrollos habitacionales ni parcelaciones. En este tipo de suelo la norma establece que solo puede construirse una vivienda por cada 38 hectáreas, debido a su función de protección de los bosques, las fuentes hídricas y la biodiversidad.

Las imágenes de seguimiento satelital muestran que, a partir de 2020, la zona ha sufrido una reducción considerable de su cobertura vegetal, mientras aumentaron las edificaciones y se multiplicaron las vías no planificadas. Estos indicios llevaron a las autoridades distritales a realizar verificaciones en terreno, donde se confirmaron varias obras sin los permisos requeridos.

“Son terrenos destinados a proteger los bosques, el agua y la biodiversidad. Lo que allí se observó no corresponde con la destinación para el uso del suelo. En la intervención el corregidor ordenó la suspensión inmediata de cuatro obras debido a que no fue acreditada la respectiva licencia de construcción”, indicó el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara.

Otros detalles

Durante el operativo, la Secretaría de Gestión y Control Territorial elaboró informes técnicos detallados y ordenó la suspensión inmediata de las construcciones que no contaban con licencia. Dichos informes serán fundamentales para los procesos administrativos y judiciales que buscan restablecer el ordenamiento territorial en la zona.

La intervención contó con el acompañamiento de la Corregiduría de Altavista y la Policía Nacional, entidades encargadas de verificar en terreno la situación y garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Distrito.

La Administración Distrital anunció que continuará con este tipo de operativos en diferentes comunas y corregimientos de Medellín, con el objetivo de proteger los suelos de conservación, prevenir riesgos asociados a la ocupación irregular y evitar que urbanizadores ilegales se aprovechen de la ciudadanía en terrenos destinados a la protección ambiental.