Se conoció una foto antes de que las disidencias asesinaran a las cuatro personas en Remedios

Estas son tres de las cuatro personas masacradas en Remedios, Antioquia, por el frente 4 de las disidencias de Calarcá.

Remedios- Antioquia

Caracol Radio obtuvo en primicia una fotografía en la que se observan a las cuatro personas antes de que las autoridades las reportaran como secuestradas por las disidencias del frente 4 del Bloque Magdalena Medio de alias “Calarcá” en la vereda Las Camelias de Remedios, Antioquia.

En la imagen se observa al señor Efraín de Jesús Botero Mejía, quien está sentado al lado del guerrillero con una gorra oscura y mangas vino tinto. Al lado estaría quien sería su pareja sentimental, Rocío Silva; ella al parecer, con las manos hacia atrás como si se las hubieran amarrado. Todos con una mirada de temor. Todos fueron asesinandos.

En la parte de adelante están los dos trabajadores de la pareja sentados en el corredor de una vivienda; no se sabe con certeza si es una de las incineradas. También están en una posición con las manos hacia atrás y la misma mirada de temor.

Justo al lado derecho de las víctimas está parado un hombre armado con un fusil, camuflado y con un brazalete de las disidencias. A todos los pusieron a posar para la foto sin saber el desenlace fatal. Al parecer, esto ocurre en medio de un interrogatorio que el grupo ilegal les hizo antes de que se conocieran los hechos violentos de los que fueron víctimas. Allí, también quemaron dos casas.

De manera preliminar, las autoridades han manifestado que estas personas estarían siendo señaladas de ser presuntos colaboradores del Clan del Golfo, que es el que, hasta donde se tenía conocimiento, era el que tenía el control de ese territorio cerca del corregimiento de Santa Isabel de Remedios.