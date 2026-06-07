Una joven está desaparecida tras caer desde una garrucha al río Sucio en Dabeiba, Antioquia

Debeiba- Antioquia

Una joven de 18 años está desaparecida luego de que cayera accidentalmente a un río en el municipio de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia. Una mujer de 45 años y un menor de tres años fueron rescatados antes de que también se sumergieran en el afluente.

Según el reporte de la alcaldía, la familia campesina trataba de cruzar el río Sucio a la altura del sector Alto Bonito en un transporte artesanal conocido como garrucha cuando esta tuvo un percance mientras las tres personas estaban en ella y una cayó al afluente y dos más lograron ser rescatadas, quienes habrían quedado suspendidas en el aire.

“Entre ellas se encontraban la joven Estefanía Sepúlveda, de 18 años de edad; una mujer adulta de aproximadamente 45 años y un menor de 3 años. De acuerdo con el relato entregado por la mujer adulta, al iniciar el recorrido uno de los lazos de la garrucha se enredó, generando un frenado repentino que desestabilizó el cajón y provocó la caída de la joven Estefanía a las aguas del río Sucio”, reportó la alcaldía en un comunicado.

También agregó que de inmediato se activaron las labores de búsqueda de la joven Estefanía con bomberos y la comunidad, pero hasta el momento no ha sido encontrada y se teme que haya sido arrastrada por el río caudaloso, por lo que la alcaldía lamentó esta emergencia y le envió un mensaje de solidaridad con la familia. De igual manera, solicito a la comunidad avisar a las autoridades si llegasen a ver a la joven de 18 años.