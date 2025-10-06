Unidad de Búsqueda y Alcaldía de Medellín buscarán a más de 4.000 desaparecidos en la ciudad

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Alcaldía de Medellín firmaron un convenio que busca avanzar en la localización e identificación de más de 4.000 personas desaparecidas en la ciudad, en el contexto del conflicto armado.

El acuerdo permitirá a la Unidad de Búsqueda acceder a información de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, clave para cruzar datos y agilizar procesos forenses. Medellín registra 4.168 personas desaparecidas, mientras que Antioquia, con 25.794 casos, es el departamento más afectado. En todo el país, la cifra asciende a 132.877.

El convenio, con una duración inicial de cuatro años, define cuatro frentes de acción: intercambio de información entre ambas entidades; coordinación de acciones humanitarias para búsqueda, identificación y entrega de cuerpos; fortalecimiento del trabajo con las familias buscadoras; y la construcción del Memorial Identidades Ausentes, un espacio de memoria y custodia digna que se levanta en el Jardín Cementerio Universal.

El memorial, cuya construcción comenzó el 31 de julio, incluirá 300 nuevos osarios, un espacio para análisis forense, zonas para rituales y actos públicos, y un monumento a las víctimas de desaparición. La obra es ejecutada por la UBPD con apoyo de Findeter y el terreno aportado por la Alcaldía de Medellín.

Según la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero, este trabajo conjunto “dará respuesta a miles de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos y ayudará a resolver el déficit de lugares adecuados para la custodia e identificación de cuerpos”.

El convenio se enmarca en el Plan Nacional de Búsqueda y en las medidas cautelares emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que buscan garantizar el derecho de las familias a saber qué pasó con los desaparecidos del conflicto armado.